La presiunea producătorii bulgari de cereale importurile de floarea-soarelui din Argentina au fost testate la Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentelor (BFSA).
Standarde de producție neconforme în cazul importurilor
Iliya Prodanov, președintele Asociației Naționale a Cultivatorilor de Cereale, a descris calitatea importurilor de florea-soarelui drept „îndoielnică” și a criticat prețurile ca fiind „netransparente”.
El a subliniat că standardele de producție din America de Sud diferă semnificativ de cele europene, arătând că „peste 90-95% dintre produsele de protecție a plantelor interzise în Uniunea Europeană sunt permise în țările sud-americane”.
Prodanov a cerut controale mai stricte și testări complete ale importurilor de florea-soarelui pentru depistarea reziduurilor de pesticide, a metalelor grele și a organismelor modificate genetic, care sunt cultivate legal în America de Sud.
Iată care au fost rezultatele la controlul din Bulgaria:
- Metale grele: Nivelurile de plumb, cadmiu și nichel sunt sub limitele maxime admise conform Regulamentului UE 2023/915. Lotul este conform din acest punct de vedere.
- Reziduuri de pesticide: Au fost identificate substanțele pirimifos-metil, deltametrin și malation. Pirimifos-metil se încadrează în limitele maxime admise.
- Malation și deltametrin depășesc limitele MRL prevăzute de Regulamentul (CE) 396/2005, aproximativ de 3 ori pentru malation și de 5 ori pentru deltametrin. Din perspectiva reziduurilor de pesticide, lotul este neconform.
Situația în România ar putea fi asemănătoare
Voci critice se ridică și din România, Cezar Gheorghe, președintele AGRIColumn, solicită, la rândul său, testarea în laboratoarele ANSVSA a importurilor de florea-soarelui ce urmează să ajungă în România.
„Sunt tare curios cum vor monitoriza procesul de import-procesare-export. Și firește ne-alocarea pentru piața bulgară. Pentru că efectiv nu ai cum. Marfa trebuia respinsă la import. România asteaptă și ea la randul ei două nave din Argentina. Marfa refuzată din Turcia încă așteaptă în Marea Neagră o soluție.Și singura poate fi descărcarea la radă, cu macarale plutitoare, în nave de 3.000 tone și apoi disipare pe piață. A României, a Bulgariei sau a Moldovei. Total împotriva legislației ân vigoare în ceea ce privește Siguranța Alimentară”, notează specialistul într-o postare pe Facebook
