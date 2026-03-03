La presiunea producătorii bulgari de cereale importurile de floarea-soarelui din Argentina au fost testate la Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentelor (BFSA).

Standarde de producție neconforme în cazul importurilor

Iliya Prodanov, președintele Asociației Naționale a Cultivatorilor de Cereale, a descris calitatea importurilor de florea-soarelui drept „îndoielnică” și a criticat prețurile ca fiind „netransparente”.

El a subliniat că standardele de producție din America de Sud diferă semnificativ de cele europene, arătând că „peste 90-95% dintre produsele de protecție a plantelor interzise în Uniunea Europeană sunt permise în țările sud-americane”.

Prodanov a cerut controale mai stricte și testări complete ale importurilor de florea-soarelui pentru depistarea reziduurilor de pesticide, a metalelor grele și a organismelor modificate genetic, care sunt cultivate legal în America de Sud.

Iată care au fost rezultatele la controlul din Bulgaria:

Metale grele: Nivelurile de plumb, cadmiu și nichel sunt sub limitele maxime admise conform Regulamentului UE 2023/915. Lotul este conform din acest punct de vedere. Reziduuri de pesticide: Au fost identificate substanțele pirimifos-metil, deltametrin și malation. Pirimifos-metil se încadrează în limitele maxime admise. Malation și deltametrin depășesc limitele MRL prevăzute de Regulamentul (CE) 396/2005, aproximativ de 3 ori pentru malation și de 5 ori pentru deltametrin. Din perspectiva reziduurilor de pesticide, lotul este neconform.

- articolul continuă mai jos -

Situația în România ar putea fi asemănătoare

Voci critice se ridică și din România, Cezar Gheorghe, președintele AGRIColumn, solicită, la rândul său, testarea în laboratoarele ANSVSA a importurilor de florea-soarelui ce urmează să ajungă în România.