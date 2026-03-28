Visul unei vieți liniștite în inima idilică a Angliei pare să se transforme într-un coșmar birocratic pentru David și Victoria Beckham.

Proprietatea lor de lux din regiunea Cotswolds, estimată la 13,8 milioane de euro și devenită faimoasă datorită documentarului de pe Netflix, este acum centrul unui conflict aprins cu localnicii. Motivul? Un plan de iluminat care, spun vecinii, ar transforma peisajul rustic într-o scenă de festival, scrie La Vanguardia.

Un lac artificial luminat strident

După ce au investit masiv în amenajarea domeniului, soții Beckham au propus recent un nou proiect: instalarea unui sistem complex de iluminat în jurul lacului artificial de pe proprietate. Reacția comunității din Great Tew (West Oxfordshire) a fost însă imediată și tăioasă. Localnicii compară planurile cu luminile stridente din Blackpool sau cu atmosfera comercială din stațiunea spaniolă Benidorm, considerând că șirurile de LED-uri nu au ce căuta într-o zonă protejată.

Patrimoniul local ar putea fi afectat

Conflictul este alimentat și de statutul special al proprietății, clasificată ca imobil protejat de gradul II. Această încadrare impune reguli stricte de conservare, pe care vecinii le consideră încălcate de ambițiile cuplului. Într-o scrisoare publică fermă, aceștia acuză familia Beckham de lipsă de transparență și de o atitudine sfidătoare: „Fac ce vor, pentru că par să creadă că pot face orice”. Mai mult, criticii susțin că estetica propusă este mai potrivită pentru Miami decât pentru satul englezesc și cer explicații despre un pod misterios inclus în planuri, pentru care nu ar exista autorizații.

Biodiversitatea pusă în pericol de poluarea luminoasă

Nu doar vecinii sunt nemulțumiți, ci și autoritățile locale de mediu. Reglementările stricte privind biodiversitatea din West Oxfordshire prevăd că orice intervenție trebuie să reducă la minimum poluarea luminoasă, protejând speciile nocturne, precum liliecii. Proiectul familiei Beckham pare să ignore aceste cerințe, riscând să perturbe ecosistemul local, o situație similară cu cea întâmpinată recent și de actrița Cate Blanchett la locuința sa din Cornwall.

Viața simplă la țară, o poveste pe Instagram

Situația este cu atât mai ironică cu cât David Beckham promovează constant pe rețelele sociale imaginea unui fermier autentic, pasionat de stupi, găini și viața în natură. Deși au plantat mii de copaci pentru intimitate și au obținut în trecut permisiunea pentru un drum de acces privat, tensiunile cu localnicii rămân la cote maxime. Noul „război al luminilor” demonstrează că, în Cotswolds, faima nu este biletul de acces către ignorarea regulilor comunității.