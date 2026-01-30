Mulți oameni au grijă să mănânce alimente bogate în colagen, precum supa de oase, piftia și alte alimente, în ideea că așa își vor proteja cartilajele sau chiar le vor reface, în caz că acestea sunt afectate. Ei bine, dr. Mirel Andrei Modoș, medic specialist medicină de familie, la Valcrimedical, a explicat, pentru G4Food, că acesta este doar un mit și alimentația, singură, nu reface cartilajul.

Refacerea spontană a cartilajului este aproape inexistentă

„În organismul uman, unele țesuturi nu se refac. De exemplu, cartilajul adult este un țesut avascular (fără vase de sânge) și hipocelular. Capacitatea sa de regenerare (“refacere”) spontană este aproape inexistentă. Odată degradat (când apare artroza), cartilajul nu se mai “reface” doar mâncând piftie sau supă de oase”, explică dr. Mogoș.

Alimentele bogate în colagen pot încetini degradarea cartilajului

„Din punct de vedere medical, trebuie înlocuit termenul “refacere” cu “încetinirea degradării” sau “menținerea integrității” cartilajului, prin consumarea alimentelor bogate în colagen. Promisiunea de refacere este o speranță falsă pentru un pacient cu artroză, de exemplu. În esență, o alimentație corectă funcționează. Nu reface, dar previne. Însă doar o dietă bogată în colagen nu este suficientă. În general, pentru a stimula producția de collagen din organism, este nevoie și de proteină și vitamina C. Supa de oase, de exemplu, poate ajuta, indirect, la refacerea și susținerea cartilajului, dar nu este un „tratament miraculos”. Beneficiile alimentelor bogate în colagen se văd în timp, dar pentru dureri acute, dieta singură nu este suficientă. Uneori, dacă este distrusă articulația, nici medicația nu face față. Prin urmare, degradarea articulară trebuie prevenită”, spune dr. Mirel Mogoș.

Supa de oase, mai eficientă decât suplimentele?

“Uneori și suplimentele, din cauză că sunt mai bine procesate, au colagenul deja gata de absorbție. În unele tratamente pot fi eficiente, dar nu toate suplimentele sunt la fel de eficiente. Adică, de exemplu, cum sunt astea pe bază de cartilaj de rechin, eu consider că la mijloc este și mult marketing, dar sunt și suplimente care sunt foarte bune, din punct de vedere biochimic. Totuși, consideră că ele nu oferă o nutriție mai variată, cum poate oferi, de exemplu, o supă de oase, care nu are doar colagen, ci și proteine și legume. Și atunci, pentru întreținere și prevenție, fiind un tratament mai eficient, supa de oase, piftia sau alte alimente bogate în colagen, constituie o alegere mai bună”, explică medicul.

Cum poate ajuta supa de oase cartilajul

Colagen – componentă de bază a cartilajului

glicină și prolină – aminoacizi necesari sintezei colagenului

Glucosamină și condroitină – implicate în sănătatea articulațiilor

Minerale (calciu, magneziu, fosfor)

Corpul nu „depune” direct colagenul din alimente în cartilaj, dar folosește acești nutrienți ca materie primă pentru sprijinirea acestuia și prevenirea sau încetinirea degradării.

Ce alte alimente pot ajuta cartilajul

Surse de colagen

Piftie (răcituri)

Pește cu piele

Gelatină naturală

Vitamina C – esențială

Fără ea, colagenul nu se formează eficient:

Ardei gras

Citrice

Kiwi

Căpșuni

Broccoli

Ideal ar fi să combinați, în dietă, supa de oase cu legumele și fructele bogate în vitamina C.

Omega-3 (antiinflamator)

Reduce degradarea cartilajului:

Pește gras (somon, sardine, macrou)

Semințe de in și chia

Nuci

Proteine de calitate

Cartilajul are nevoie de aminoacizi:

Ouă

Carne slabă

Lactate

Leguminoase

Minerale importante

Zinc – semințe de dovleac, carne

Magneziu – nuci, migdale, spanac

Cupru – cacao, ficat

Ce alimente să eviți ca să protejezi cartijalul

Zahăr în exces

Alimente ultraprocesate

Grăsimi trans

Alcool în exces

Toate acestea cresc inflamația și accelerează degradarea cartilajului.

Modificarea stilului de viață poate ajuta cartilajul

“Alimentația poate ajuta cartilajul, dar rezultatele, dacă apar, sunt lente – poate dura luni de zile. La fel de important ca și alimentația este să faceți mișcare, moderat, și să vă mențineți o greutate corporală în limite normale.

Din păcate, nu toate problemele medicale sunt atât de simple și pot fi rezolvate prin alimentație. În general este necesar control medical, mai ales dacă problema persistă sau se agravează. Există soluții terapeutice și/sau chirurgicale, majoritatea miniminvazive, ce vă pot ajuta să vă redobândiți mobilitatea și să scăpați de dureri”, spune dr. Mogoș.