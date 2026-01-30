Mulți oameni au grijă să mănânce alimente bogate în colagen, precum supa de oase, piftia și alte alimente, în ideea că așa își vor proteja cartilajele sau chiar le vor reface, în caz că acestea sunt afectate. Ei bine, dr. Mirel Andrei Modoș, medic specialist medicină de familie, la Valcrimedical, a explicat, pentru G4Food, că acesta este doar un mit și alimentația, singură, nu reface cartilajul.
Refacerea spontană a cartilajului este aproape inexistentă
„În organismul uman, unele țesuturi nu se refac. De exemplu, cartilajul adult este un țesut avascular (fără vase de sânge) și hipocelular. Capacitatea sa de regenerare (“refacere”) spontană este aproape inexistentă. Odată degradat (când apare artroza), cartilajul nu se mai “reface” doar mâncând piftie sau supă de oase”, explică dr. Mogoș.
Alimentele bogate în colagen pot încetini degradarea cartilajului
„Din punct de vedere medical, trebuie înlocuit termenul “refacere” cu “încetinirea degradării” sau “menținerea integrității” cartilajului, prin consumarea alimentelor bogate în colagen. Promisiunea de refacere este o speranță falsă pentru un pacient cu artroză, de exemplu. În esență, o alimentație corectă funcționează. Nu reface, dar previne. Însă doar o dietă bogată în colagen nu este suficientă. În general, pentru a stimula producția de collagen din organism, este nevoie și de proteină și vitamina C. Supa de oase, de exemplu, poate ajuta, indirect, la refacerea și susținerea cartilajului, dar nu este un „tratament miraculos”. Beneficiile alimentelor bogate în colagen se văd în timp, dar pentru dureri acute, dieta singură nu este suficientă. Uneori, dacă este distrusă articulația, nici medicația nu face față. Prin urmare, degradarea articulară trebuie prevenită”, spune dr. Mirel Mogoș.
Supa de oase, mai eficientă decât suplimentele?
“Uneori și suplimentele, din cauză că sunt mai bine procesate, au colagenul deja gata de absorbție. În unele tratamente pot fi eficiente, dar nu toate suplimentele sunt la fel de eficiente. Adică, de exemplu, cum sunt astea pe bază de cartilaj de rechin, eu consider că la mijloc este și mult marketing, dar sunt și suplimente care sunt foarte bune, din punct de vedere biochimic. Totuși, consideră că ele nu oferă o nutriție mai variată, cum poate oferi, de exemplu, o supă de oase, care nu are doar colagen, ci și proteine și legume. Și atunci, pentru întreținere și prevenție, fiind un tratament mai eficient, supa de oase, piftia sau alte alimente bogate în colagen, constituie o alegere mai bună”, explică medicul.
Cum poate ajuta supa de oase cartilajul
- Colagen – componentă de bază a cartilajului
- glicină și prolină – aminoacizi necesari sintezei colagenului
- Glucosamină și condroitină – implicate în sănătatea articulațiilor
- Minerale (calciu, magneziu, fosfor)
Corpul nu „depune” direct colagenul din alimente în cartilaj, dar folosește acești nutrienți ca materie primă pentru sprijinirea acestuia și prevenirea sau încetinirea degradării.
Ce alte alimente pot ajuta cartilajul
Surse de colagen
- Piftie (răcituri)
- Pește cu piele
- Gelatină naturală
Vitamina C – esențială
Fără ea, colagenul nu se formează eficient:
- Ardei gras
- Citrice
- Kiwi
- Căpșuni
- Broccoli
Ideal ar fi să combinați, în dietă, supa de oase cu legumele și fructele bogate în vitamina C.
Omega-3 (antiinflamator)
Reduce degradarea cartilajului:
- Pește gras (somon, sardine, macrou)
- Semințe de in și chia
- Nuci
Proteine de calitate
Cartilajul are nevoie de aminoacizi:
- Ouă
- Carne slabă
- Lactate
- Leguminoase
Minerale importante
- Zinc – semințe de dovleac, carne
- Magneziu – nuci, migdale, spanac
- Cupru – cacao, ficat
Ce alimente să eviți ca să protejezi cartijalul
- Zahăr în exces
- Alimente ultraprocesate
- Grăsimi trans
- Alcool în exces
Toate acestea cresc inflamația și accelerează degradarea cartilajului.
Modificarea stilului de viață poate ajuta cartilajul
“Alimentația poate ajuta cartilajul, dar rezultatele, dacă apar, sunt lente – poate dura luni de zile. La fel de important ca și alimentația este să faceți mișcare, moderat, și să vă mențineți o greutate corporală în limite normale.
Din păcate, nu toate problemele medicale sunt atât de simple și pot fi rezolvate prin alimentație. În general este necesar control medical, mai ales dacă problema persistă sau se agravează. Există soluții terapeutice și/sau chirurgicale, majoritatea miniminvazive, ce vă pot ajuta să vă redobândiți mobilitatea și să scăpați de dureri”, spune dr. Mogoș.