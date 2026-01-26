Noul regulamentul UE privind ambalajele va intra în vigoare în statele membre începând cu luna august a acestui an, iar într-un orizont de timp nu prea lung vor dispărea popularele pliculețe de sosuri pe care le primim de regulă în localurile fast food, în pub-uri și alte tipuri de restaurant.

Potrivit agenției Ansa, Uniunea Europeană se pregătește să elimine definitiv ambalajele de unică folosință din plastic, odată cu punerea în aplicare în toate cele 27 de țări membre, începând cu 12 august anul acesta, a Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicat în Jurnalul Oficial al UE pe 22 ianuarie 2025.

Măsurile cele mai drastice urmează să intre apoi în vigoare în manieră extinsă începând cu 1 ianuarie 2030, când operatorilor economici le va fi interzis să mai introducă pe piață anumite tipuri de ambalaje de unică folosință, printre care:

• Pliculețele pentru condimente: folosite pentru ketchup, maioneză, conserve, sosuri, frișcă pentru cafea, zahăr și condimente, care se găsesc frecvent în baruri și restaurante.

• Produsele de igienă din hoteluri: flacoanele de șampon sau cremele pentru mâini și corp.

• Pungile de plastic subțiri: cele folosite pentru fructe și legume proaspete preambalate cu o greutate mai mică de 1,5 kg.

• Recipientele pentru alimente și băuturi umplute și consumate în interiorul barurilor și restaurantelor.

• Foliile termorectractabile folosite pentru securizarea valizelor în aeroporturi.

În ansamblu, noua legislație stabilește o serie de obiective progresive pentru reducerea ambalajelor:

– 5% până în 2030;

– 10% până în 2035;

– 15% până în 2040.

De asemenea, regulamentul impune statelor membre ale UE obligația de a reduce în mod specific cantitatea de deșeuri de ambalaje din plastic.