Aluatul de foietaj din comerț este, fără îndoială, „arma secretă” a preparării unei mese rapide și versatile. Se găsește în orice supermarket și transformă câteva ingrediente simple într-un preparat spectaculos de crocant și gustos. Iată cum poți pregăti 5 variante de plăcinte cu umpluturi sărate delicioase, folosind acest ingredient salvator.

Plăcinta clasică umplută cu brânză sărată

Cea mai iubită variantă, ideală pentru orice masă acasă sau la pachet.

Ingrediente: 1 pachet aluat foietaj, 300 de g de brânză telemea (sau în amestec cu urdă), 2 ouă, mult mărar proaspăt.

Rețetă rapidă: Rade brânza și amestec-o cu un ou și mărarul tocat. Întinde foietajul, pune compoziția pe jumătate din suprafață, acoperă cu cealaltă jumătate și sigilează marginile cu o furculiță. Unge cu celălalt ou bătut și coace la 200°C timp de 20-25 de minute.

Triunghiuri cu spanac și feta în stil grecesc

O combinație rafinată, plină de arome mediteraneene.

Ingrediente: 1 pachet foi de plăcintă, 400 de g de spanac proaspăt (sau congelat și stors bine), 150 deg de brânză feta, 1 cățel de usturoi, ceapă normală sau verde, ulei de măsline.

Rețetă rapidă: Călește scurt spanacul cu ceapa și usturoiul până scade tot lichidul. Lasă-l să se răcească, apoi amestecă-l cu feta sfărâmată. Ia o foaie de plăcintă, unge-o cu ulei, pune o lingură de umplutură și pliaz-o treptat sub formă de triunghi. Coace-le până devin aurii.

Plăcinta cu legume

O variantă colorată și sănătoasă, perfectă pentru a folosi resturile de legume din frigider.

Ingrediente: 1 pachet aluat foietaj, 1 ardei gras, 1 dovlecel mic, 1 ceapă, câteva ciuperci, porumb, puțin oregano, ulei de măsline.

Rețetă rapidă: Taie toate legumele cubulețe și sotează-le rapid în puțin ulei de măsline cu sare și oregano (nu le găti complet, se vor face la cuptor). Întinde legumele pe jumătate de foietaj după ce s-au răcit, apoi adu jumătatea de aluat liberă peste cea cu umplutură Dă la cuptor la 180-200 de grade pentru 20-30 de minute.

Plăcintă cu pui ideală pentru a „recicla” resturile de friptură

O masă sățioasă care poate înlocui cu succes un prânz cald.

Ingrediente: 1 pachet aluat foietaj, 250 de g de pui gătit (friptură sau fiert), 2 linguri smântână de gătit, 1 linguriță muștar, praz sau ceapă verde.

Rețetă rapidă: Taie puiul bucățele mici și amestecă-l cu smântâna, muștarul și prazul tocat fin. Condimentează cu piper. Pune umplutura pe foietaj și rulează-l strâns sub formă de rulou. Crestează foietajul deasupra cu un cuțit pentru a lăsa aburul să iasă și coace până se rumenește.

Pernuțe Gourmet cu brie și dulceață

Un aperitiv elegant, care combină perfect dulcele cu săratul.

Ingrediente: 1 pachet aluat foietaj, 1 triunghi brânză Brie, dulceață de afine (sau de ceapă caramelizată), câteva nuci.

Rețetă rapidă: Taie foietajul în pătrate mici (aprox. $10\text{x}10\text{ cm}$). În mijlocul fiecăruia, pune o felie generoasă de brânză Brie, o linguriță de dulceață și un sfert de nucă. Adu colțurile foietajului spre centru și strânge-le ușor. Coace la foc iute până când brânza se topește și foietajul „înflorește”.

Câteva trucuri ca să iasă plăcintele perfect