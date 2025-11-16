Plăcinta turnată cu mere, cunoscută în America drept „Jammy Apple Bars”, a fost prezentată pe larg de The New York Times, care descrie desertul ca fiind unul dintre cele mai speciale preparate românești pe bază de mere. Publicația notează că este vorba despre o prăjitură formată din două straturi de blat vanilat și un strat generos de mere aromate cu scorțișoară.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Jurnaliștii americani subliniază unicitatea texturii, explicând că „merele aromate cu scorțișoară, între straturi fragede de prăjitură cu vanilie apoi pudrate cu zahăr, creează un desert românesc unic al cărui nume se traduce prin «poured apple pastry», o referire la aluatul folosit pentru straturile de prăjitură”. Mai mult, în descriere se precizează că merele sunt date pe răzătoarea mare și gătite în suc propriu, menținând „o consistență untoasă și fragedă care nu este la fel de moale ca merele pasate, dar nici la fel de greu de mușcat ca feliile de măr”.

Publicația remarcă tehnica tradițională românească: jumătate din aluat este turnat în tavă și dat la cuptor pentru o coacere parțială, apoi se adaugă umplutura de mere, iar la final se toarnă restul aluatului. După coacere și răcire, prăjitura se taie în pătrate și se presară cu zahăr pudră pentru un aspect simplu, dar irezistibil. Rezultatul este „un desert irezistibil de fraged și aerat”.

The New York Times prezintă și întreaga listă de ingrediente, alături de modul de preparare, într-o formă accesibilă, fidelă tradiției românești.

Rețeta de plăcintă cu mere, prezentată de The New York Times

Ingrediente pentru 1 tavă pătrată de 23 cm (aprox. 16 bucăți):

8 mere dintr-un soi dulce-acrișor (aprox. 1,8 kg)

½ cană / 100 g zahăr + ⅓ cană / 66 g zahăr

1 linguriță scorțișoară măcinată

2 lingurițe extract de vanilie

¼ cană / 50 g ulei de floarea-soarelui (sau alt ulei neutru) + puțin pentru uns tava

¾ cană / 95 g făină + extra pentru tapetat

2 ouă mari

⅛ linguriță sare fină

½ linguriță praf de copt

¼ cană / 52 g lapte integral

Zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare

Pasul 1

Curăță merele de coajă. Dă-le pe răzătoarea mare, direct într-o oală încăpătoare. Adaugă ½ cană (100 g) de zahăr și pune oala pe foc mare.

Gătește 15–20 de minute, amestecând ocazional, până când sucul se evaporă, iar merele se înmoaie.

Adaugă scorțișoara și 1 linguriță de vanilie. Lasă să se răcească.

Pasul 2

Preîncălzește cuptorul la 175°C. Unge o tavă pătrată de 23 cm cu ulei și tapeteaz-o cu hârtie de copt. Unge ușor hârtia cu ulei și presară puțină făină. Elimină excesul.

Pasul 3

Într-un bol mediu, bate ouăle împreună cu ⅓ cană (66 g) de zahăr și sarea.

Folosește mixerul 3 minute, până devin pufoase și galben-pal.

Pasul 4

Cu mixerul pornit, toarnă uleiul în fir subțire pentru a emulsiona.

Pasul 5

Amestecă făina cu praful de copt într-un bol mic. Adaugă jumătate din făină în compoziția de ouă. Mixează. Adaugă laptele și 1 linguriță de vanilie. Mixează. Adaugă restul făinii și omogenizează.

Pasul 6

Toarnă 1 cană de aluat în tavă.

Coace 15 minute, până devine ușor auriu și elastic.

Pasul 7

Pune umplutura de mere peste stratul copt și niveleaz-o cu o spatulă până la margini.

Pasul 8

Toarnă uniform restul de aluat peste mere. Înclină tava pentru a-l distribui.

Coace încă 40 de minute, până când suprafața este aurie și elastică. Dacă se rumenește prea repede, acoperă cu folie de aluminiu.

Pasul 9

Lasă prăjitura să se răcească complet în tavă.

Ridic-o cu tot cu hârtia de copt, pune-o pe un tocător și taie în 16 bucăți.

Presară zahăr pudră.