Compania-mamă Yum Brands a anunțat oficial vânzarea integrală a celebrului lanț de pizzerii Pizza Hut, în cadrul a două tranzacții masive cu o valoare cumulată de 2,7 miliarde de dolari. Decizia radicală vine ca un răspuns direct la scăderile constante ale vânzărilor înregistrate pe parcursul mai multor trimestre consecutive, anunță Mediafax.

Tranzacția marchează sfârșitul unei epoci pentru Yum Brands, care încă din toamna anului trecut (noiembrie 2025) începuse să evalueze opțiuni strategice din cauza dificultăților financiare cu care se confrunta brandul.

Cum se realizează tranzacția

Pentru a maximiza valoarea brandului, Yum Brands a divizat activele Pizza Hut în funcție de regiunile geografice:

Piața din China: Restaurantele Pizza Hut din China continentală sunt achiziționate de Yum China pentru suma de 1,2 miliarde de dolari.

Restul lumii și SUA: Restul operațiunilor globale și rețeaua din Statele Unite revin firmei de capital privat LongRange Capital, în schimbul a 1,5 miliarde de dolari.

Chris Turner, CEO-ul Yum Brands, s-a arătat optimist cu privire la viitorul rețelei sub noua conducere:

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„Sub conducerea LongRange și Yum China, Pizza Hut va fi bine poziționată pentru creșterea viitoare, având în spate proprietari care aduc o vastă expertiză în industria restaurantelor.”

Istoria unui brand legendar: PepsiCo și Yum Brands

Pizza Hut ocupă în prezent poziția de al doilea cel mai mare lanț de pizzerii din Statele Unite și este recunoscut la nivel mondial pentru designul său inconfundabil.

1958: Brandul a fost fondat în Wichita, Kansas, remarcându-se rapid pe piață prin prețuri accesibile și servire rapidă.

Anii ’70: Compania a fost achiziționată de gigantul PepsiCo.

Anii ’90: PepsiCo a decis să își separe divizia de restaurante (care includea Pizza Hut, KFC și Taco Bell), dând naștere unei noi entități independente, numită ulterior Yum Brands.

În ciuda notorietății sale istorice, competiția acerbă de pe piața de livrări și schimbarea preferințelor consumatorilor au presat brandul în ultimii ani, făcând necesară această schimbare de proprietari pentru a încerca o revitalizare a rețelei.