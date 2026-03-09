09 mart. 2026, Articole / Reportaje
Piața cafelei din România/ Ce firme sunt în top și cine este liderul/ Vorbim de jucători internaționali, cu portofolii extinse și distribuție națională
FOTO: Freepik

Piața cafelei din România este dominată de jucători internaționali, cu portofolii extinse și distribuție națională. Potrivit datelor disponibile pe platforma de analiză financiară RisCo.ro, Jacobs, Doncafe și Tchibo sunt principalii operatori din sector, relatează Economedia.

  • JACOBS DOUWE EGBERTS RO SRL a raportat o cifră de afaceri de 618 milioane lei și un profit net de 5,8 milioane lei, de la un profit de 7,4 milioane lei înregistrat anterior. Compania a a vut 91 de angajați, având vânzări per angajat de 6,8 milioane lei, cu un profit per angajat de 64.000 lei.

Acționariatul este format din JACOBS DOUWE EGBERTS INTERNATIONAL BV, cu originea în Olanda.

Compania operează trei branduri, Jacobs, L’Or și Peets, având produse precum cafea boabe sau măcinată, capsule Jacobs și Tassimo sau pliculețe de cafea instant.

  • STRAUSS ROMANIA SRL (Doncafe) a înregistrat o cifră de afaceri de 299 milioane lei și un profit net de 12 milioane lei, de la un profit de 19 milioane lei raportat anterior. Compania a avut 230 de angajați, cu vânzări per angajat de 1,3 milioane lei și un profit per angajat de 52.000 lei. STRAUSS ROMANIA SRL este deținută integral de STRAUSS COFFEE BV, cu originea în Olanda.
Portofoliul companiei conține în România brandurile Doncafe, Amigo și BeanZ, având produse precum cafea măcinată, cafea instant și cafea boabe.

  • TCHIBO BRANDS SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 237 milioane lei și un profit net de 7,9 milioane lei, în creștere cu 42% față de raportarea anterioară. Compania a raportat 34 de angajați, cu vânzări per angajat de 7 milioane lei și un profit per angajat de 232.000 lei.

Acționariatul este format din SC TCHIBO COFFEE NEDERLAND BV, cu originea în Olanda.

Portofoliul companiei este format din brandurile Tchibo, Davidoff, Eduscho și Cafissimo, având produse precum cafea boabe sau măcinată, cafea bio, capsule, cafea instant, dar și espressoare și accesorii pentru acestea.

Toate cele trei companii au acționariate cu originea în Olanda, ceea ce arată că piața cafelei din România e dominată de jucători străini.

La nivelul cifrei de afaceri, Jacobs conduce, cu 618 milioane lei, peste Doncafe (299 milioane lei) și Tchibo (237 milioane lei).

În ceea ce privește profitul net, Doncafe se situează pe primul loc, cu 12 milioane lei, urmată de Tchibo, cu 7,9 milioane lei, în timp ce Jacobs a raportat cel mai mic profit, de 5,8 milioane lei.

