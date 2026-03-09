Piața cafelei din România este dominată de jucători internaționali, cu portofolii extinse și distribuție națională. Potrivit datelor disponibile pe platforma de analiză financiară RisCo.ro, Jacobs, Doncafe și Tchibo sunt principalii operatori din sector, relatează Economedia.
Acționariatul este format din JACOBS DOUWE EGBERTS INTERNATIONAL BV, cu originea în Olanda.
Compania operează trei branduri, Jacobs, L’Or și Peets, având produse precum cafea boabe sau măcinată, capsule Jacobs și Tassimo sau pliculețe de cafea instant.
Portofoliul companiei conține în România brandurile Doncafe, Amigo și BeanZ, având produse precum cafea măcinată, cafea instant și cafea boabe.
Acționariatul este format din SC TCHIBO COFFEE NEDERLAND BV, cu originea în Olanda.
Toate cele trei companii au acționariate cu originea în Olanda, ceea ce arată că piața cafelei din România e dominată de jucători străini.
La nivelul cifrei de afaceri, Jacobs conduce, cu 618 milioane lei, peste Doncafe (299 milioane lei) și Tchibo (237 milioane lei).
În ceea ce privește profitul net, Doncafe se situează pe primul loc, cu 12 milioane lei, urmată de Tchibo, cu 7,9 milioane lei, în timp ce Jacobs a raportat cel mai mic profit, de 5,8 milioane lei.
