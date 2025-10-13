România deține o bogată colecție de soiuri vechi de legume, păstrate cu grijă în băncile de resurse vegetale, unele dintre ele datând chiar din secolul al XVII-lea. Aceste semințe au fost colectate din gospodării tradiționale, populații locale și situri arheologice, oferind o privire unică asupra istoriei agriculturii românești.

„Am reușit să conservăm peste 20.000 de soiuri românești, inclusiv câteva tone de semințe vechi, unele datând de la 1653. Acestea includ pepeni, vinete, tomate și alte legume care se cultivau pe teritoriul României cu secole în urmă”, a declarat Costel Vînătoru, specialist în genetică vegetală, pentru G4Food. „Este fascinant să vezi cum anumite plante au trecut prin generații de fermieri și cum pot fi regenerate și astăzi”, a mai adăugat el.

Soiurile sunt păstrate în condiții strict controlate: temperaturi scăzute, umiditate ajustată și monitorizare continuă. Semințele sunt evaluate pentru stabilitate genetică, autenticitate și sănătate, iar apoi sunt depozitate în camere speciale care permit conservarea lor pe termen lung.

Băncile de resurse colaborează și cu instituții internaționale, folosind baze de date din Germania, Ungaria și Statele Unite pentru a verifica informațiile istorice și genetice ale semințelor. „Fiecare soi vechi are o poveste, iar păstrarea lui nu este doar o chestiune de biologie, ci și de patrimoniu cultural și științific”, a explicat Vînătoru.

Prin aceste eforturi, România își protejează resursele genetice tradiționale, asigurând că viitoarele generații vor putea cultiva legume autentice, cu aromă și calitate verificate de timp, chiar și după sute de ani.