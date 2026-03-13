Inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au aplicat, în februarie, amenzi în valoare de peste 5,34 milioane de lei, în urma unor verificări desfăşurate în unităţi din industria agroalimentară, ce au vizat menţinerea standardelor de siguranţă alimentară, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), controalele au fost efectuate la operatorii din industria alimentară ce activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, băuturi răcoritoare şi alcoolice, precum şi alte produse alimentare de origine nonanimală.

„În perioada menţionată, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene au realizat 10.780 de controale în unităţi din industria agroalimentară. În urma acestora, au fost aplicate 235 de avertismente şi 497 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 5.341.900 de lei”, se precizează în comunicat.

Inspectorii au identificat neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, ustensile, utilaje, paviment, autocontrol, manipulare, protecţii insecte, acţiuni şi contract DDD, materiale de curăţenie, mucegai, substanţe dezinfectante, prezenţă insecte), precum şi în documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizări, documentaţie, proceduri).

Alte neconformităţi au fost identificate la produse, privind etichetarea, ambalarea, modificările organoleptice şi buletinele de analiză, precum şi în documentare (documente, trasabilitate), dar şi în ceea ce priveşte personalul (stare de sănătate neatestată, fişe de aptitudini, echipament de protecţie).

Totodată, în cadrul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară au fost prelevate probe pentru analize de laborator, în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile din Programul de supraveghere şi control, pentru a verifica conformitatea produselor alimentare şi respectarea limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, contaminanţii şi alte substanţe interzise.

„Siguranţa alimentelor rămâne o prioritate permanentă pentru ANSVSA. Controalele desfăşurate în luna februarie au avut atât un rol preventiv, cât şi unul corectiv, vizând respectarea normelor de igienă, trasabilitate şi autocontrol în unităţile din industria agroalimentară. Obiectivul nostru este protejarea sănătăţii consumatorilor şi menţinerea unor standarde ridicate de siguranţă alimentară pe întreg lanţul de producţie şi distribuţie”, a declarat preşedintele instituţiei, Alexandru Bociu, citat în comunicat.

Conform sursei citate, aceste acţiuni fac parte din Programul de supraveghere şi control al ANSVSA pentru anul 2026 şi au vizat, printre altele, întreţinerea şi igienizarea spaţiilor de manipulare a produselor alimentare, condiţiile de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite, respectarea cerinţelor de înregistrare şi autorizare a unităţilor alimentare, cerinţele de trasabilitate şi etichetare, precum şi implementarea procedurilor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, n.r.) şi a programelor de autocontrol.

„Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor şi consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancţiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficienţele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranţa alimentelor”, precizează reprezentanţii instituţiei.