La acest sfârșit de săptămână toți amatorii de bucate de Buzău sunt invitați la un târg de profil. Pe lângă vestitele preparate tradiționale, udate cu vinuri locale, vor putea fi admirate și lucrări ale artizanilor.

Slow Food Buzău invită la bucate alese, vinuri curate și artizanat de calitate

La acest sfârșit de săptămână, comunitatea Slow Food Buzău invită bucureștenii să trăiască câteva ore în ținutul de la poalele Siriului. La centrul The Ark, peste drum de Târgul de Flori, se reunesc cei mai pricepuți bucătari buzoieni. Alături de ei vor fi prezenți și podgorenii, maeștrii artizani, dar și oameni care au pregătit numeroase surprize.

De exemplu, oaspeții vor avea ocazia să guste miedul de Pătârlagele, o legendară băutură alcoolică produsă din miere.

Evident că nu vor lipsi nici mezelurile și brânzeturile artizanale specifice zonei, berea craft ori legumele din regiune.

În timpul evenimentului vor avea loc demonstrații de gătit și degustări de vinuri.Și pentru că membrii Slow Food Buzău și-au dorit să își aibă și prietenii alături, vor participa și reprezentanți ai Albaniei și ai Republicii Moldova.

Nu vor lipsi muzica live, atelierele meșteșugărești în care doritorii vor putea să-și testeze îndemânarea și talentul și, mai ales, voia bună.

După șapte ediții de succes desfășurate în Geoparcul UNESCO „Ținutul Buzăului”, aceasta este prima oară când Târgul Artizanilor este organizat și la București.

Charley Ottley, celebrul realizator de documentare despre România, care este ambasador al Slow Food Buzău, a declarat: „Este o inițiativă minunată, care stimulează producția locală. Ne încurajează să cumpărăm de la producătorii din apropierea noastră, să ne bucurăm de produsele lor!”