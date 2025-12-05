Oricine gătește cu adevărat știe: nu există rețetă bună fără urme pe jos. Fie că frigi o bucată de carne, pregătești paste cu sos sau doar tai pâinea „pe fugă”, podeaua devine scena unor mici dezastre culinare. În bucătării unde se gătește des, sau unde copilul scapă lingura cu sos fix în mijlocul camerei, curățenia nu mai e doar o rutină, ci un job full time.

Aqua10 Ultra Roller Complete este robotul conceput exact pentru acest tip de haos real. Un robot care poate face față bucătăriilor în care se gătește ca la carte… și se murdărește pe măsură.

Sos pe gresie, urme lipicioase, mâncare călcată pe jos? Roller rezolvă în două treceri

În scenariile zilnice unde se varsă suc, sos, supă sau o farfurie întreagă, Roller e în elementul lui.

AquaRoll™ spală cu apă proaspătă la fiecare trecere, iar FluffRoll™ menține fibra mopului mereu aerisită, astfel încât nu întinde mizeria, ci o ridică din loc.

Dar ce face cu adevărat diferența?

→ ThermoHub™ 100°C self-cleaning. După ce își face treaba, robotul își spală mopul cu apă fierbinte la 100°C, eliminând mirosurile de mâncare, grăsimea și bacteriile. Mopul iese ca nou, chiar și după pete lipicioase de oțet balsamic, sos roșu sau urme de noroi uscat.

→ 30,000 Pa Vormax™ Suction. Când podeaua are „combo” de firimituri + praf + lichide, Roller aspiră întâi tot ce e solid.

Vorbeam despre situațiile reale: boabe de piper căzute din râșniță, făină împrăștiată când frămânți aluatul, resturi de condimente sau chiar o linguriță de orez uscat le ridică într-o singură trecere. Nici nu apuci să respiri și podeaua e deja pregătită pentru mop (al lui, nu al tău).

Gătit serios? Resturi de făină și ulei?

Uneori gătești simplu. Alteori faci cozonaci, gătești pentru musafiri, frigi somon, amesteci sosuri și testezi rețete noi. Când gătești cu poftă, parchetul și gresia devin victime colaterale: stropi de ulei, pulberi fine, boabe de condimente, pete lipicioase.

Aqua10 Ultra Roller Complete poate transforma această scenă într-una banală.

În timp ce tu pregătești garnitura, el își face traseul singur: aspiră rapid solidul, spală imediat lichidul și îndepărtează orice urmă.

Și dacă drumul lui trece peste un covor?

În primul rand, daca e înalt, folosește ProLeap™, un sistem care îi permite să urce peste obstacole su trepte de până la 8 cm, ceea ce înseamnă că trece peste covoare dense, praguri înalte sau margini rigide fără ca tu să-l muți manual sau să-i „pregătești terenul”.

Apoi, AutoSeal™ Roller Guard. Când Roller detectează un covor, coboară automat un scut care protejează fibrele textile de umezeală. Covorul rămâne complet uscat, iar robotul continuă aspirarea cu toată puterea.

Practic, se adaptează singur: urcă, evită umezeala, continuă traseul și revine la moparea normală când ajunge din nou pe pardoseală tare.

Musafiri, vin roșu, aperitive, firimituri peste tot?

O seară cu prietenii lasă întotdeauna urme: firimituri pe covor, băuturi vărsate, bucătărie „bătălie”, pantofi care aduc urme din hol.

Aqua10 Ultra Roller Complete își pune în funcțiune cele trei superputeri în astfel de situații:

aspiră urmele vizibile cu cele 30.000 Pa

spală gresia și parchetul cu apă mereu curată

protejează covorul fără ca tu să setezi nimic

Si apoi se duce singur la stație și își spală mopul la 100°C. Tu doar îl pornești. Restul dispare.

Iar dacă ai animale, copiilor le place să “experimenteze”, sau ai bucătăria ca loc central al casei, funcția AstroVision AI + LED recunoaște boluri, cabluri, jucării, șosete, jucării de pisică și peste 240 de obiecte, în caz ca bucatareala cu tot cu boluri, farfurii și pachete de făină se mută brusc pe jos.

Și încă o funcție care contează enorm: Detangling Brush.

Peria separă automat firele de păr (inclusiv cele foarte lungi), astfel încât nu se încurcă, nu se blochează și nu ai nevoie de foarfecă. Dacă ai un cățel care lasă blăniță sau o pisică persană, e game-changer. Macar daca cel mic “amesteca aluatul” la piciorul scaunului, sa nu se umple de par de animale.

Nu spunem la revedere fără să faceți cunostinta si cu modelele Aqua10 Ultra Track & Track Complete!

Dacă Roller este pentru cei care vor totul fără compromisuri, Track este alternativa potrivită pentru trasee lungi, spații deschise sau pardoseli mixte, cu alte câteva calități:

TrackMop™ Precision Path – mopare liniară, perfectă pentru bucătării lungi

– mopare liniară, perfectă pentru bucătării lungi Adaptive Flooring Mode – ajustează presiunea și apa în funcție de suprafață

– ajustează presiunea și apa în funcție de suprafață Dual-Solution Tank (Track Complete) – soluție specială pentru pete grele + soluție pentru întreținere

– soluție specială pentru pete grele + soluție pentru întreținere Uscare la 50°C și sac cu uscare automată

Doar 37 dB – extrem de silențios

Dar în esență, ideea e aceeași pentru toată seria: podeaua se spală cu apă curată, mopul se autocurăță, robotul se adaptează singur la scenariu.

Verificați oferta specială Dreame din perioada 1-14 decembrie 2025! Reducerea se acordă la aplicarea unui cod de voucher în coșul de cumpărături. Termenii și condițiile sunt disponibile pe site-ul http://emag.ro /.

FluffRoll*: performanța poate depinde de calitatea apei și de soluția de curățare Dreame. Toate datele furnizate se bazează pe testele interne de laborator efectuate de Dreame. Performanța reală poate varia ușor în funcție de condițiile de utilizare, factorii de mediu sau alți factori externi.