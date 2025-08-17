Încep să apară tot mai des cutii cu paté de măsline în locațiile comerciale, dar în realitate este ceva care se poate prepara foarte rapid și cu puține ingrediente, acasă. Merită câteva minute de timp, pentru că îl putem apoi folosi în nenumărate feluri.

De exemplu, în cea mai simplă declinare a sa, îmbogățit cu usturoi și anșoa. Rezultă un preparat cu gust, aromă și caracter, și o consistență perfectă de întins pe tartine, bruschette, focaccia sau lipii. Alături de o salată de roșii generoasă, poate deveni cu succes protagonistul unei cine de duminică, după ce am făcut, probabil, mici abuzuri de-a lungul sfârșitului de săptămână.

Ingrediente pentru circa 250 g paté de măsline negre

Măsline negre fără sâmburi – 200 g

Fileuri de anșoa în ulei – 2 bucăți, sau de hamsii, care sunt mai mari, 1 bucată

Usturoi – 1 cățel

Ulei de măsline extravirgin – 30 ml

Câteva picături de suc de lămâie, opțional

Procedeu

Curățăm usturoiul, îl tăiem pe lung și eliminăm germenele verde din interior. În acest fel, usturoiul nu domină peste restul ingredientelor și eliminăm și riscul de probleme digestive, pe care le aduc uneori cu ele usturoiul și ceapa. Transferăm măslinele, fileurile anșoa sau de hamsie și usturoiul într-un blender sau un pahar pentru mixerul vertical. Mixăm în reprize scurte, până obținem o consistență grosieră dar cât de cât omogenă. Adăugăm treptat uleiul de măsline în fir subțire, continuând să mixăm. În final, consistența corectă este relativ omogenă și densă.

Variante de paté de măsline negre

Păstrând procedeul de a mixa totul în blender sau cu un mixer vertical, putem varia ingredientele și obține de fiecare dată altceva.

Pâté de măsline cu capere

200 g măsline negre fără sâmburi

1 cățel de usturoi mic

1 lingură de capere, desărate dacă sunt la sare

30 ml ulei de măsline extravirgin

puțin oregano sau cimbru

Pâté de măsline cu ton

150 g măsline negre fără sâmburi

100 g ton din conservă, preferabil în ulei

1 lingură frunze de pătrunjel verde

2 linguri ulei de măsline extravirgin

puțin suc de lămâie după gust

Pâté de măsline și ricotta