Conferința G4Food & Economedia | Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European: „Trebuie să investim mai mult în zona de productivitate, inclusiv prin tehnologii noi, inclusiv prin metode de producție noi”

20 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Victor Negrescu, Vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat la conferința G4Food – Economedia „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” că este nevoie s investim mai mult în productivitate.

„Trebuie să investim mai mult în zona de productivitate, inclusiv prin tehnologii noi, inclusiv prin metode de producție noi. Acest lucru cred că este crucial și există finanțări europene în acest sens. O altă direcție posibilă este aceea de a ne asigura că dezvoltăm tot lanțul valoric și aici eu aș invita și autoritățile naționale să dezvolte mai multe programe de ajutor de stat prin care să dezvoltăm inclusiv realizarea de produse românești cu largă sau cu mare valoare adăugată”, a mai spus el.

De asemenea, a mai vorbit despre o a treia componentă esențială. „A treia componentă care cred că este esențială este să mizăm pe lângă producția de masă și pe calitate și aici va fi crucial să ne impunem aceste standarde pe piața europeană și să ne asigurăm că inclusiv reglementatorul european protejează acele standarde de calitate pe care noi dorim să le împingem înainte să le promovăm. Și cred că de asemenea trebuie să ne gândim la tot ce înseamnă dezvoltarea pe termen lung și aici nu putem ignora nevoia de a avea resursă umană calificată, oameni bine pregătiți.”

Pe aceeași temă

Agricultura României, în noul context global
20 mart.
Conferința G4Food & Economedia | Vlad Popescu, Norofert: Fermierii brazilieni sunt mai bine capitalizați decât cei români, iar termenele de plată sunt mai scurte
Agricultura României, în noul context global
20 mart.
Conferința G4Food & Economedia | Victor Negrescu spune că România a reacționat prea târziu în cazul Mercosur / Vicepreședintele PE cere o poziție națională clară și protejarea fondurilor pentru agricultură
Agricultura României, în noul context global
20 mart.
Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Există, într-adevăr, problema transportului transoceanic, dar prin asocierea producătorilor pentru a reduce costul de transport se poate rezolva și asta
Agricultura României, în noul context global
20 mart.
Conferința G4Food & Economedia | Adelina Dabu, Concordia: Oportunitățile acordului Mercosur sunt greu de evaluat în acest moment. Impactul real ține de integrarea în lanțurile europene
Agricultura României, în noul context global
20 mart.
Conferința G4Food & Economedia | Cristian Niculescu, managing partner EURODAC Automation: Investiția te ajută dacă ești pregătit pentru ea/ În spatele tehnologiei există oameni
Mic dejun ușor și rapid de pregătit/ Nu necesită complicații sau multă găteală și îl poți lua și în geantă
Mic dejun ușor și rapid de pregătit/ Nu necesită complicații sau multă găteală și îl poți lua și în geantă
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul”
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul”
Cardiolog: „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge să ai o infecție la inimă”/ Legătura între resturile alimentare și afecțiunile corpului
Cardiolog: „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge să ai o infecție la inimă”/ Legătura între resturile alimentare și afecțiunile corpului
Românii cumpără din ce în ce mai puține alimente / „De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă”
Românii cumpără din ce în ce mai puține alimente / „De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă”