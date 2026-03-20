Victor Negrescu, Vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat la conferința G4Food – Economedia „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” că este nevoie s investim mai mult în productivitate.

„Trebuie să investim mai mult în zona de productivitate, inclusiv prin tehnologii noi, inclusiv prin metode de producție noi. Acest lucru cred că este crucial și există finanțări europene în acest sens. O altă direcție posibilă este aceea de a ne asigura că dezvoltăm tot lanțul valoric și aici eu aș invita și autoritățile naționale să dezvolte mai multe programe de ajutor de stat prin care să dezvoltăm inclusiv realizarea de produse românești cu largă sau cu mare valoare adăugată”, a mai spus el.

De asemenea, a mai vorbit despre o a treia componentă esențială. „A treia componentă care cred că este esențială este să mizăm pe lângă producția de masă și pe calitate și aici va fi crucial să ne impunem aceste standarde pe piața europeană și să ne asigurăm că inclusiv reglementatorul european protejează acele standarde de calitate pe care noi dorim să le împingem înainte să le promovăm. Și cred că de asemenea trebuie să ne gândim la tot ce înseamnă dezvoltarea pe termen lung și aici nu putem ignora nevoia de a avea resursă umană calificată, oameni bine pregătiți.”