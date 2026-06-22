Medicamentele din clasa GLP-1 au devenite extrem de populare pentru pierderea în greutate. Mulți specialiști le consideră o revoluție în tratamentul obezității și al diabetului de tip 2. Totuși, pe măsură ce numărul utilizatorilor crește, apar și noi întrebări legate de efectele lor asupra sănătății mintale și a relației cu alimentația.

Potrivit New York Post, specialiștii observă tot mai des cazuri în care utilizatorii dezvoltă comportamente alimentare problematice sau chiar tulburări alimentare asociate utilizării acestor medicamente. Fenomenul a primit deja o denumire neoficială: „agonorexia”, un termen derivat din categoria medicamentelor GLP-1 agoniste.

Cum acționează medicamentele GLP-1

Medicamente precum Ozempic, Wegovy, Zepbound sau Mounjaro reduc pofta de mâncare și încetinesc golirea stomacului. Aceste efecte îi ajută pe pacienți să consume mai puține calorii și să piardă în greutate.

Pentru multe persoane, rezultatele sunt spectaculoase. Totuși, aceeași reducere a senzației de foame poate modifica și relația psihologică cu alimentația. Specialiștii spun că, în anumite cazuri, lipsa apetitului și pierderea rapidă în greutate pot favoriza apariția unor comportamente restrictive și obsesive legate de hrană și imaginea corporală.

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Profesioniști din domeniul sănătății mintale și al tratamentului tulburărilor alimentare spun că întâlnesc din ce în ce mai frecvent pacienți care utilizează medicamente GLP-1 și care dezvoltă probleme legate de alimentație. Unii pacienți au avut anterior tulburări alimentare și au suferit recăderi. Alții nu aveau antecedente și au început să manifeste comportamente problematice după începerea tratamentului.

Potrivit analizelor, specialiștii în tulburări alimentare raportează o creștere constantă a numărului de pacienți care folosesc aceste medicamente exclusiv pentru slăbit.

De ce sunt îngrijorați specialiștii

Tratamentul tulburărilor alimentare presupune, printre altele, reconectarea pacientului la semnalele naturale de foame și sațietate. Medicamentele GLP-1 fac exact opusul: reduc senzația de foame și modifică percepția alimentației. Din acest motiv, unii specialiști consideră că ele pot complica procesul de recuperare la persoanele vulnerabile.

Experții avertizează că pierderea rapidă în greutate, teama de a recâștiga kilogramele pierdute și accentul pus pe controlul alimentației pot amplifica preocupările legate de imaginea corporală.

Accesul facil ridică alte semne de întrebare

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă accesul tot mai ușor la aceste tratamente. În Statele Unite, numeroase platforme online și servicii de telemedicină permit obținerea rapidă a unei prescripții, uneori fără o evaluare psihologică detaliată. Specialiștii spun că acest lucru poate facilita accesul persoanelor vulnerabile la medicamente care le-ar putea agrava problemele existente.

Medicii cer evaluări mai atente înainte de prescriere și o monitorizare mai riguroasă a pacienților pe termen lung.

Nu toate persoanele sunt afectate

Specialiștii subliniază că aceste medicamente rămân eficiente și valoroase pentru mulți pacienți cu obezitate sau diabet. Problema nu este reprezentată de tratament în sine, ci de identificarea persoanelor care prezintă factori de risc pentru tulburări alimentare și de oferirea unui sprijin adecvat pe parcursul terapiei.

Organizațiile specializate în tulburări alimentare atrag atenția că sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege pe deplin impactul pe termen lung al acestor medicamente asupra comportamentului alimentar și sănătății mintale.

Un fenomen aflat încă în studiu

Datele disponibile în prezent nu demonstrează că medicamentele GLP-1 provoacă direct tulburări alimentare. Totuși, numărul tot mai mare de cazuri raportate și îngrijorările exprimate de specialiști au determinat o atenție sporită asupra acestui subiect.

Pe măsură ce utilizarea acestor tratamente continuă să crească la nivel mondial, experții consideră că monitorizarea sănătății mintale și a relației pacienților cu alimentația trebuie să devină o parte importantă a tratamentului, alături de obiectivul reducerii greutății corporale.