În ciuda unor schimbări recente în legislația europeană, consumatorii din multe state membre riscă în continuare să cumpere ouă provenite de la găini crescute în cuști, etichetate în mod fals ca fiind bio, arată agrarheute.com. Industria avicolă avertizează că o serie de portițe legislative permit ca astfel de produse să pătrundă pe piață fără controale adecvate. Situația afectează atât siguranța consumatorilor, cât și concurența loială în sectorul alimentar.

Din noiembrie 2024, toate ouăle vândute pe piața UE ar trebui ștampilate direct în fermă. Scopul este ca orice consumator, distribuitor sau autoritate să poată verifica rapid proveniența. Codul aplicat pe ouă indică țara de origine și metoda de creștere a găinilor. Regulamentul răspunde cererilor publice pentru mai multă transparență și pentru protejarea bunăstării animalelor.

Totuși, nu toate statele membre au implementat noua regulă. Flämischer Geflügelverband, asociația crescătorilor din Flandra, atrage atenția că există numeroase excepții necontrolate. În unele țări, ouăle continuă să fie ștampilate în centre de ambalare, nu în ferme.

Riscurile unor practici tolerate

Belgia este unul dintre puținele state care aplică regulamentul fără abateri. Dar în alte piețe europene, ouă importate din Ucraina ajung pe rafturi cu o etichetă neconformă. Uneori, acestea sunt prezentate drept ouă bio, deși provin din sisteme de creștere intensivă.

Ucraina folosește în continuare bateriile convenționale pentru găini. Această metodă este interzisă în UE de mai bine de un deceniu. Importurile pot fi legale doar cu ștampilare corectă. Însă lipsa controalelor facilitează etichetarea înșelătoare.

Industria belgiană subliniază două consecințe majore. Prima este înșelarea consumatorilor, care plătesc mai mult pentru un produs ce nu respectă standardele promise. A doua este distorsionarea concurenței. Producătorii europeni care au investit în crescătorii la standarde ridicate sunt dezavantajați de importurile mai ieftine.

Un sistem cu multe lacune

Comisia Europeană nu știe încă exact câte țări aplică regulile corect. Nici nu există o obligație de raportare a excepțiilor. Astfel, monitorizarea devine dificilă, iar riscurile cresc.

Reprezentanții sectorului cer soluții rapide. Vor inspecții mai stricte, un cadru unitar de sancțiuni și reguli clare pentru situații excepționale. Fără aceste măsuri, sistemul actual rămâne vulnerabil.

Comisia promite clarificări până la finalul anului, dar miza este mare. Încrederea consumatorilor depinde de o piață transparentă. În același timp, fermierii europeni vor protecție împotriva importurilor care nu respectă normele.

Când un produs obișnuit poate fi vândut drept unul premium, impactul depășește eticheta. Este o problemă care atinge economia, siguranța alimentară și dreptul publicului de a face alegeri informate.