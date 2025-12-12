Orașul Victoria renunță la artificii de Revelion și alocă banii pentru dulciuri destinate tuturor copiilor din oraș

Orașul Victoria nu va avea artificii de Revelion, iar banii alocați inițial pentru efectele pirotehnice au fost destinați achiziționării de dulciuri pentru toți copiii din oraș, scrie g4media.ro.

Astfel, primăria oraşului Victoria a anunţat că, în acest an, tradiţionalul foc de artificii nu va mai avea loc. Decizia a fost luată după ce Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat o singură locaţie pentru desfăşurarea spectacolului pirotehnic – zona din apropierea Liceului Tehnologic „Dr. Alexandru Bărbat”. Spaţiul este însă prea îndepărtat de centrul oraşului şi nu oferă vizibilitatea necesară unui astfel de eveniment.

Alte zone care, în mod firesc, ar fi permis un spectacol cu public, cum ar fi centrul oraşului sau stadionul, nu au primit aviz favorabil.

Prin urmare, primăria a ales să folosească fondurile pentru a cumpăra peste 800 de pachete cu dulciuri, destinate tuturor copiilor din oraş, de la grădiniţă până la ciclul gimnazial. Pachetele au fost deja distribuite către instituţiile de învăţământ, iar copiii le vor primi începând de vineri, 12 decembrie.

„Le mulţumesc din suflet ajutoarelor Moşului pentru sprijin. Am reuşit să ajung şi eu la o grupă de copii. M-au topit cu îmbrăţişările lor şi mi-au spus că sunt primăriţa lor”, a declarat primarul oraşului, Camelia Bertea.