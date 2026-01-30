Până la Valentine’s Day mai sunt doar două săptămâni, iar dacă vrei să evadezi un weekend împreună cu cel drag inimii tale, Europa te așteaptă. Un city break de două zile și o cină romantică de neuitat sunt cele mai frumoase amintiri.

Iată cele mai bune destinații europene, unde dragostea trece (și) prin stomac:

1. Paris, cină clasică cu stele Michelin

Nu poți face o listă de destinații pentru îndrăgostiți fără Paris. Orașul luminilor este locul unde „cina romantică” a fost practic inventată.

Experiența culinară: Rezervă o masă într-un restaurant cu stele Michelin și un meniu gastronomic franțuzesc sau alege un bistro intim în Montparnasse. Limba franceză și un pahar de Bordeaux vor face totul să pară très romantique . Te vei simți precum Emily in Paris cu al său chef care îi pregătește delicatese.

Unde te cazezi: Hôtel Plaza Athénée. Cina aici este apogeul rafinamentului, cu puțin noroc și cu vedere spre Turnul Eiffel feeric luminat.

2. Veneția, cină pe malul Canal Grande

Veneția este singurul oraș care poate concura cu Parisul pentru titlul de „capitală a iubirii”.

Experiența culinară: Imaginează-ți o porție de paste proaspete și un prosseco sau un aperol sprizz într-o trattoria ascunsă pe străduțele înguste, după o plimbare cu gondola la apus.

Unde te cazezi: The Gritti Palace. Restaurantul lor folosește ingrediente proaspete, oferind o cină de neuitat chiar pe marginea apei, într-o atmosferă princiară.

3. Viena, vals, prăjitură cu ciocolată și cafea

Dacă partenera/ul tău adoră atmosfera tip Bridgerton, Viena este destinația ideală.

Experiența culinară: Începeți ziua cu un ștrudel la celebra Café Central , iar seara îmbrăcați-vă elegant pentru o cină lângă Opera de Stat sau într-un restaurant dintr-un palat din centrul Vienei.

Unde te cazezi: Hotel Sacher Wien. Este faimos pentru tortul Sacher, dar cina aici este o experiență de „royal date night” pe care nu o veți uita.

4. Praga, poveste de iarnă la prețuri prietenoase

Praga este ca o ilustrată dintr-o carte cu basme, mai ales în februarie, când zăpada îmbracă Podul Carol.

Experiența culinară: Bucurați-vă de bucătăria cehă și de faimosul desert trdelník (colac secuiesc) vândut la colț de stradă. Este locul ideal pentru cuplurile care vor romantism la un buget mediu.

Unde te cazezi: Augustine Hotel. O fostă mănăstire transformată în hotel de 5 stele, unde poți cina într-o atmosferă medievală. Nu e ieftin, dar merită.

5. Lisabona, fructe de mare și apusuri mediteraneene

Lisabona cucerește prin culorile sale și prin lumina caldă de la malul oceanului.

Experiența culinară: Mergeți la Time Out Market pentru a gusta cele mai bune preparate ale orașului sau alegeți un restaurant de pe colinele cartierului vechi pentru fructe de mare proaspete.

Unde te cazezi: The Lumiares. Are unul dintre cele mai romantice baruri de pe acoperiș din oraș, unde cocktailurile vin la pachet cu o priveliște panoramică asupra Lisabonei.

6. Atena, cină cu zeii

Atena este pentru cuplurile care iubesc istoria la fel de mult ca viața de noapte.

Experiența culinară: Nimic nu bate o cină pe un rooftop bar (precum A for Athens), uitându-te la Acropola luminată. Face toți banii. Dacă e și muzică grecească live ai putea încerca un sirtaki, un uzo și să spargi câteva farfurii.

Unde te cazezi: King George. Un hotel de lux unde micul dejun sau cina pe terasă te fac să te simți ca un locuitor al Olimpului.

Alte opțiuni pe „lista scurtă” de Valentine’s Day

Verona: Vizitați balconul Julietei și cinați la Due Torri Hotel pentru o eleganță italiană pură.

Bergen: Pentru cei care vor ceva cu totul special, precum o cină într-o cabană de bușteni, sau un „iglu” din sticlă transparentă, sub aurora boreală, o cină într-un peisaj nordic, hibernal, este o alternativă.

Indiferent de orașul ales, nu uita că hotelurile și restaurantele din aceste locații se ocupă cu săptămâni înainte pentru weekwnd-ul de 14 februarie, așa că fă-ți rezervările din timp.