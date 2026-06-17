Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie (ICDM) Cristian Sibiu continuă proiectele dedicate managementului durabil al pajiștilor montane și îmbunătățirii resurselor furajere. În timp ce efectivele de ovine din rasa Țurcană pasc deja la Păltiniș, cercetătorii au finalizat amenajarea unor loturi experimentale pe aproximativ 8 hectare, unde vor fi testate soluții pentru creșterea productivității și conservarea biodiversității, transmite Agerpres.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie (ICDM) Cristian Sibiu continuă proiectele dedicate managementului durabil al pajiștilor și optimizării resurselor furajere montane, prin acțiuni de teren desfășurate în etape strategice.

La data de 21 mai 2026, efectivele de ovine din rasa Țurcană au urcat la Păltiniș, la o altitudine de 1.457 de metri. În prezent, animalele valorifică pajiștile naturale din această zonă montană, beneficiind de flora specifică altitudinilor înalte.

Cercetătorii au amenajat loturi experimentale pe aproximativ 8 hectare

Concomitent cu activitatea de pășunat de la Păltiniș, specialiștii din cadrul institutului au finalizat amenajarea loturilor experimentale de la ferma de cercetare a ICDM Cristian, care se întind pe o suprafață totală de aproximativ 8 hectare.

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Pe această suprafață au fost aplicate lucrări agrotehnice complexe pentru îmbunătățirea troficității solului și creșterea valorii furajere a covorului vegetal:

supraînsămânțare cu amestecuri selecționate de graminee și leguminoase perene;

aplicarea de amendamente și fertilizanți pentru optimizarea nutriției solului.

Pășunat și cosit pentru studierea regenerării vegetației

Loturile experimentale vor fi valorificate alternativ prin pășunat și cosit, pentru a studia dinamica regenerării vegetației și productivitatea animală în condiții controlate.

În următoarele două zile, ovinele din rasa Țurcană vor fi introduse în aceste loturi experimentale, marcând începutul unei noi etape de monitorizare științifică în cadrul sezonului de cercetare.

Soluții pentru dezvoltarea zootehniei montane

Prin aceste inițiative, ICDM Cristian își reafirmă rolul în dezvoltarea unor soluții tehnologice destinate sectorului zootehnic montan.

Potrivit reprezentanților institutului, proiectele derulate urmăresc să demonstreze că productivitatea agricolă și conservarea biodiversității pot evolua în echilibru, printr-un management adecvat al pajiștilor și al resurselor furajere.