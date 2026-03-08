Tendință îngrijorătoare în rândul populației din Cluj. Prevalența obezității în rândul preadolescenților aproape s-a dublat în opt ani, iar la nivelul populației generale crește cu aproape 20%, relatează Actualdecluj.ro preluat de 4gmedia.ro

Publicația a prezentat cum arată incidența obezității în Cluj, după ce a formulat o solicitare în acest sens la Direcția de Sănătate Publică din Cluj, solicitând date pe subiect pe segmente de vârstă în urmă cu zece ani, în 2016, și cele mai recente raportări, care datează din 2024.

Datele privind prevalența obezității înregistrate sub codul CIM E66 arată o creștere îngrijorătoare între 2016 și 2024, atât ca număr total de cazuri, cât și ca distribuție pe grupe de vârstă.

Astfel, dacă în 2016 erau raportate 765 de cazuri, în 2024 numărul a ajuns la 906, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 18% în opt ani, o tendință care reflectă în linii mari datele europene privind epidemia de obezitate.

Cea mai alarmantă schimbare se observă însă nu în cifra totală, ci în rândul preadolescenților și adulților, unde numărul s-a dublat. La grupa de vârstă 10 –14 ani, numărul cazurilor a ajuns de la 30 de cazuri în 2016 la 58 în 2024, aproape dublu.

La fel, la segmentul de vârstă 30-34 de ani numărul crește de la 25 la 50 în condițiile în care vorbim de unul dintre cele mai active segmente de vârstă. Să mai precizăm că la segmentul de vârstă 20-24 ani numărul crește de 7 ori, de la 5 la 38.