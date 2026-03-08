08 mart. 2026, Articole / Reportaje
Obezitate îngrijorătoare în rândul la Cluj în rândul preadolescenților / O creștere de aproximativ 18% în opt ani
FOTO: Freepik

Tendință îngrijorătoare în rândul populației din Cluj. Prevalența obezității în rândul preadolescenților aproape s-a dublat în opt ani, iar la nivelul populației generale crește cu aproape 20%, relatează Actualdecluj.ro preluat de 4gmedia.ro

Publicația a prezentat cum arată incidența obezității în Cluj, după ce a formulat o solicitare în acest sens la Direcția de Sănătate Publică din Cluj, solicitând date pe subiect pe segmente de vârstă în urmă cu zece ani, în 2016, și cele mai recente raportări, care datează din 2024.

Datele privind prevalența obezității înregistrate sub codul CIM E66 arată o creștere îngrijorătoare între 2016 și 2024, atât ca număr total de cazuri, cât și ca distribuție pe grupe de vârstă.

Astfel, dacă în 2016 erau raportate 765 de cazuri, în 2024 numărul a ajuns la 906, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 18% în opt ani, o tendință care reflectă în linii mari datele europene privind epidemia de obezitate.

Cea mai alarmantă schimbare se observă însă nu în cifra totală, ci în rândul preadolescenților și adulților, unde numărul s-a dublat. La grupa de vârstă 10 –14 ani, numărul cazurilor a ajuns de la 30 de cazuri în 2016 la 58 în 2024, aproape dublu.

- articolul continuă mai jos -

La fel, la segmentul de vârstă 30-34 de ani numărul crește de la 25 la 50 în condițiile în care vorbim de unul dintre cele mai active segmente de vârstă. Să mai precizăm că la segmentul de vârstă 20-24 ani numărul crește de 7 ori, de la 5 la 38.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
19 mart.
Peste 4,5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei, iar masa de Paște rămâne un lux pentru mulți / Colecta Națională de Alimente începe pe 20 martie în sute de magazine
Peste 4,5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei, iar masa de Paște rămâne un lux pentru mulți / Colecta Națională de Alimente începe pe 20 martie în sute de magazine
Articole / Reportaje
19 mart.
Șefa unui magazin din Polonia a fost concediată după ce s-a plâns de frigul din unitate / Femeia spune că va merge în instanță
Șefa unui magazin din Polonia a fost concediată după ce s-a plâns de frigul din unitate / Femeia spune că va merge în instanță
Articole / Reportaje
19 mart.
O veste bună pentru consumatorii de cafea: prețul ar putea scădea drastic în perioada următoare, conform specialiștilor din domeniu
O veste bună pentru consumatorii de cafea: prețul ar putea scădea drastic în perioada următoare, conform specialiștilor din domeniu
Articole / Reportaje
19 mart.
Carnea de vită poate decide soarta acordului comercial dintre UE și Australia / Ursula von der Leyen merge la Canberra pentru negocierile finale
Carnea de vită poate decide soarta acordului comercial dintre UE și Australia / Ursula von der Leyen merge la Canberra pentru negocierile finale
Articole / Reportaje
19 mart.
Ce aliment consumă un cântăreț pasionat de sport, la micul dejun, înainte de a alerga la maraton/ Nu e nici proteină, nici ceva sănătos
Ce aliment consumă un cântăreț pasionat de sport, la micul dejun, înainte de a alerga la maraton/ Nu e nici proteină, nici ceva sănătos