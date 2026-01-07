Un incident neașteptat și amuzant a avut loc într-un magazin Penny din localitatea Burgsinn, în landul Bavaria, Germania, după ce aproximativ 50 de oi s-au desprins de restul turmei și au intrat singure în supermarket. Reprezentanții magazinului spun că ciobanul nu va plăti nici un fel de despăgubire, conform presei locale.



Andreas Krämer, șeful departamentului de comunicare al Penny, a explicat situația pentru presa locală: „Luni, aproximativ 50 de animale s-au separat de turma principală și au intrat în magazinul Penny din Burgsinn”. Potrivit acestuia, oile s-au aflat „timp de circa 20 de minute exclusiv în zona caselor de marcat”. Chiar dacă au fost numite „infractoare pufoase”, animalele nu au încercat să „jefuiască” casa de marcat.

Zona afectată a fost „curățată imediat”. De asemenea, și parcarea magazinului a fost curățată. Produsele alimentare expuse au fost verificate. „Pentru Penny, calitatea impecabilă a produselor este în mod clar pe primul loc”, precizează compania.

„Se comportă mai civilizat decât unii oameni”

Inițial, existau discuții că ciobanul ar putea fi obligat să plătească pagubele. Însă retailerul a clarificat situația: „Nu este intenția noastră să ridicăm pretenții față de cioban”.

Incidentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, iar filmarea a stârnit mii de reacții și glume. Mulți utilizatori au comentat ironic că acum expresia „Du-te la Penny” are, în sfârșit, sens sau că „probabil Perwoll a fost la ofertă”. O altă reacție populară a fost: „Se comportă mai civilizat când intră decât mulți oameni când apar oferte noi…”. Mai mulți utilizatori au spus chiar că ar putea fi un excelent spot publicitar pentru magazin.

Totuși, retailerul neagă orice speculație că ar fi vorba de o acțiune planificată de marketing. „Nu este o campanie de PR regizată. Mai degrabă, după cum spunem noi: Așa este viața”, afirmă Andreas Krämer.