Profesoara de nutriție Marion Nestle, în vârstă de 89 de ani, a decis să dezvăluie propriile sale „secrete” privind longevitatea. Ea a fost amuzată când Coca-Cola a anunțat, recent, că va vinde o versiune a sucului său faimos, îndulcită cu zahăr din trestie, în locul siropului de porumb, bogat în fructoză. „E atât de amuzant. Pur și simplu am râs când am auzit asta. Înlocuirea siropului de porumb cu zahăr din trestie nu va face absolut nicio diferență din punct de vedere biochimic… Coca-Cola va rămâne Coca-Cola. Nu va fi un aliment sănătos”, spune Nestle, potrivit today.com.

La 89 de ani, Nestle a fost o voce importantă în nutriție timp de zeci de ani, vorbind despre impactul alimentelor asupra sănătății, importanța prevenirii obezității, modul în care industria alimentară influențează ceea ce mănâncă oamenii și politica siguranței alimentare.

Cea mai mare problemă a dietelor americane este că oamenii mănâncă prea mult, spune ea.

Nestle este sinceră, energică și încă lucrează și scrie, inclusiv la cea mai nouă carte a sa, „What to Eat Now: The Indispensable Guide to Good Food, How to Find It, and Why It Matters” (Ce să mănânci acum: Ghidul indispensabil pentru mâncare bună, cum să o găsești și de ce contează).

Cum explică Nestle că este longevivă și sănătoasă?

„Nutriției bune, desigur, i se datorează longevitatea și sănătatea mea. Trebuie să fie și o componentă genetică, și mai ține și de noroc. Dar, în general, am avut obiceiuri destul de sănătoase. Nu am fumat niciodată, nu beau mult, dorm suficient. Locuiesc în New York, nu am mașină, ceea ce mă obligă să fiu activă fizic”, spune Nestle, doctor în științe, profesoară de nutriție, studii alimentare și sănătate publică la Universitatea din New York.

Nestle spune că nu ia suplimente, menționând că există puține dovezi că acestea îi fac pe oameni mai sănătoși. Dar nu este împotriva ideii ca unii să ia multivitamine, considerându-le „inofensive” și potențial benefice pentru starea de bine.

Marion Nestle, la 89 de ani, își atribuie longevitatea sănătoasă unei nutriții bune. În opinia ei, secretul unei nutriții sănătoase este să variezi alimentele cât mai mult posibil și să le menții cât mai puțin procesate.

Dar Nestle se descrie drept „o gurmandă în toată regula”, menționând că are o slăbiciune pentru dulciuri, îi plac chipsurile și consideră brânza „una dintre marile plăceri ale vieții”.

Sfaturi pentru longevitate, de la experta în nutriție

Nu mânca niciodată nimic artificial

„Aceasta este una dintre regulile mele personale. De ce aș vrea așa ceva, când mâncarea reală are un gust atât de mult mai bun?”, spune Nestle. Ea evită alimentele cu aditivi care intensifică aroma, culoarea și textura, menționând că acestea, de fapt, fac mâncarea să aibă un gust mai prost, nu mai bun.

De asemenea, ea evită și îndulcitorii artificiali. „Prefer mult mai mult zahărul”, adaugă Nestle. Experta este bucuroasă că guvernul american are planuri să elimine, treptat, toți coloranții artificiali din alimente, dar subliniază că acest lucru nu va transforma, automat. orice produs într-un aliment sănătos. „Nu mănânc lucruri care conțin coloranți alimentari artificiali. Cred că va fi grozav să scăpăm de ei. Totuși, M&M-urile fără coloranți artificiali vor fi tot M&M-uri.”, spune Nestle.

Caută alimente dense în nutrienți, accesibile și la prețuri bune

Asta înseamnă orice fel de mâncare reală care nu este puternic procesată, inclusiv fructe, legume, cereale, fasole, nuci, carne, lactate, ouă și pește, spune Nestle.

Pe etichete, caută liste scurte de ingrediente pe care le cunoști

Scopul este evitarea alimentelor ultraprocesate, care au pe etichetă „o listă lungă de aditivi de culoare și aromă”, spune Nestle. Aceste alimente combină, de obicei, mult zahăr, grăsimi și sare, plus alte ingrediente pe care majoritatea oamenilor nu le recunosc. Ele pot declanșa pofte puternice și sunt asociate cu un risc mai mare de boli cronice.

Alimentele care nu sunt ultraprocesate vor avea etichete scurte. De exemplu, chipsurile obișnuite din cartofi vor avea trei ingrediente recognoscibile: cartofi, ulei și sare. „Dacă pe o etichetă scrie nuci, atunci are nuci în compoziție. Dacă scriee stafide, are stafide. Dacă scrie că are proteină de mazăre, aceea este un ingredient produs industrial”, spune Nestle.

Mănâncă vegetal cât de des poți

Nestle subliniază că tot ce trebuie știut despre o dietă sănătoasă a fost rezumat în șapte cuvinte de jurnalistul Michael Pollan: „Mănâncă mâncare. Nu prea mult. Mai ales alimente vegetale.” Asta nu înseamnă că oamenii trebuie să fie vegani și să evite carnea sau lactatele. Doar să urmeze o dietă bazată, în mare parte, pe plante, care vine cu multe beneficii pentru sănătate, adaugă ea.

„Este indicat să ai multe alimente vegetale în alimentația ta datorită fibrelor pe care le conțin. De asemenea, au puține calorii și mulți nutrienți, deci sunt bune de mâncat, iar asta include fructe, legume, cereale, fasole, nuci”, spune Nestle.

Mănâncă atunci când îți este foame

Nestle nu mănâncă micul dejun, pentru că nu îi este foame până spre finalul dimineții – pe la ora 11. Companiile de cereale au sponsorizat multe cercetări pentru a susține că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, spune ea. Dar „ce mănânci – și cât – contează mai mult pentru sănătatea ta, decât momentul în care mănânci. Cred că oamenii ar trebui să mănânce atunci când le este foame”, explică ea.

Totul cu moderație

Ouăle sau baconul sunt în regulă, dar consumate cu moderație, la fel și înghețata, cu un conținut complet de grăsime și cu cât mai puține ingrediente, spune nutriționista. „Oamenii pot mânca orice fel de mâncare reală, atâta timp cât nu se concentrează pe un singur aliment. Trebuie să îți variezi alimentația cât mai mult posibil. Dar, dacă ești genul de persoană care nu poate ține bomboane în casă fără să mănânce o cantitate enormă, atunci nu ar trebui să ai bomboane în casă. Eu, de exemplu, am o mică… problemă cu nuga de arahide”, dezvăluie experta în nutriție.