O elevă de 18 ani, din Deva, a realizat un experiment referitor la deficitul de iod din organism şi la felul în care acesta poate fi compensat acasă, cu ajutorul ardeiului iute cultivat într-un mediu îmbogăţit cu iod, proiectul tinerei fiind premiat cu o medalie de aur la Salonul internaţional de inventică KIDE din Taiwan, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ana-Maria Iordache este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional Decebal din Deva, fiind pasionată, de foarte mulţi ani, de studiul chimiei.

Ea povesteşte că ideea proiectului i-a venit după ce a citit mai multe articole ştiinţifice şi a realizat că deficienţa de iod este o problemă reală la nivel mondial.

„La nivel mondial avem o deficienţă foarte mare de iod, peste 2,2 miliarde de oameni fiind afectaţi de acest aspect. Pentru acest salon internaţional am realizat un proiect legat de o abordare profilactică a deficienţei de iod, în care am studiat cum biofortificarea cu iod pe ardei iuţi poate fi folosită în combaterea acestei probleme globale”, a declarat, pentru AGERPRES, Ana-Maria Iordache.

„Am observat că sarea iodată nu şi-a îndeplinit scopul”

În contextul lipsei de iod în rândurile populaţiei, tânăra de 18 ani a apreciat că sarea iodată pe care oamenii o folosesc în alimentaţie nu şi-ar fi îndeplinit, în totalitate, rolul său, şi s-a gândit cum ar putea compensa acest deficit.

„Am observat că sarea iodată nu şi-a îndeplinit scopul. Chiar dacă aceasta este prezentă în 85% din gospodării, totuşi nu a rezolvat problema. Şi atunci mi-am gândit că putem folosi o metodă care să nu înlocuiască, neapărat, sarea, ci să vină în ajutorul ei, ca o metodă în completarea acestei substanţe”, spune Ana-Maria.

Experimentul său a vizat cultivarea unor soiuri de ardei iute – pe motiv că acesta este folosit în alimentaţie de foarte multă lume, la care iodul să fie introdus direct la plantă, în timpul perioadei de creştere. Măsurătorile au arătat o mărire a concentraţiei de iod în planta cultivată, care a ajuns până la 850% faţă de martor.

„În acest proiect am luat cinci soiuri de ardei iute şi am introdus direct iodul în plantă în timp ce aceasta creştea. Ardeiul iute a fost folosit doar din punct de vedere ştiinţific pentru a putea măsura şi nivelul de capsaicinoide, care sunt moleculele care îi dau iuţeala. Şi asta a putut permite analiza acestei părţi a metabolismului pentru a vedea dacă planta este supusă unui stres foarte mare în timpul procesului de biofortificare. Rezultatele sunt că această biofortificare a avut loc, iodul a crescut în plantă, la unii ardei chiar cu 850% faţă de control, ceea ce este foarte mult. De asemenea, la partea de clorofilă, am măsurat şi acest pigment fotosintetic. Am observat că biofortificarea chiar induce o creştere, ceea ce înseamnă că fotosinteza are loc mult mai bine şi este un beneficiu pentru plantă la dozele mici şi medii. Iar la partea de capsaicinoide, aici observăm o alternanţă între doze şi diferă de la soi la soi, ceea ce înseamnă că trebuie să fim atenţi şi să facem studii focusate pe diferite specii de ardei pentru a le implica în agricultură”, a detaliat Ana-Maria Iordache.

„Poate acesta va deschide calea unor noi studii, prin care să aducem această metodă în practică”

Tânăra şi-a propus să continue acest studiu prin extinderea experimentelor pe culturile de roşii şi prin folosirea iodului organic. De asemenea, tratamentul plantelor ar urma să includă aplicarea iodului şi pe frunze, nu doar în sol.

„Sper că acest studiu să fie finalizat în vară. Poate acesta va deschide calea unor noi studii, prin care să aducem această metodă în practică, pentru că ar putea schimba vieţile multor oameni şi ar putea aduce deficienţa de iod la un nivel foarte jos, la nivel mondial”, adaugă tânăra cercetătoare din Deva.

Talentul şi munca Anei-Maria Iordache sunt apreciate de cunoscutul inventator devean Corneliu Birtok Băneasă, care şi-a propus să susţină demersurile tinerei adolescente prin Asociaţia de Cercetare-Inovare CorneliuGroup, pe care o conduce.

“Este un proiect foarte interesant, care se pliază foarte bine pe cerinţa pieţei şi pe necesităţile actuale generată de această deficienţă de iod, la nivel mondial. Ana-Maria s-a concentrat foarte mult pe obiectivul pe care şi l-a propus, a avut un timp de reacţie foarte bun. Împreună cu ea ne-am înscris la această prestigioasă expoziţie internaţională din Taiwan (KIDE, n.r.), organizată sub tutela World Invention Intellectual Property Association (WIIPA). Este o asociaţie pentru inovare şi proprietate intelectuală care strânge sub această umbrelă foarte multe entităţi din majoritatea ţărilor internaţionale, iar noi ne bucurăm să avem o colaborare foarte bună cu această organizaţie”, a menţionat Birtok Băneasă.

Premiul obţinut în Taiwan reprezintă pentru Ana-Maria Iordache, după cum afirmă singură, “o recunoaştere” a muncii pe care a depus-o şi o împlinire pentru că a putut trece dincolo de problemele de chimie teoretică pe care le-a rezolvat în timpul orelor de studiu.

“Acest premiu înseamnă mai mult decât o recunoaştere a muncii mele. Înseamnă că toată chimia pe care am studiat-o mi-a permis să creez ceva real, nu doar să rezolv nişte probleme pe hârtie, să aplic metode noi şi să vin cu o inovaţie care să poată schimba la un nivel mic lumea. Mi-ar plăcea foarte mult să ajung să aplic această metodă în agricultură şi chiar să o aduc la un nivel real. Adică aş dori să continui cercetările în cadrul viitoarei facultăţi la care o să merg. Să aibă o aplicabilitate directă, pentru că până la urmă acesta este rostul cercetării. Mi-ar plăcea ca toată cercetarea pe care o vreau să fac, să o mutăm din partea teoretică şi experimentală de laborator în viaţa reală a oamenilor, să combatem o problemă reală care există şi pe care uneori părem că o ignorăm”, a conchis Ana-Maria Iordache.