Cercetările au demonstrat că nicio cantitate de alcool nu este benefică pentru inimă sau creier. În ciuda acestor descoperiri și a consecințelor personale pe care le are adesea consumul de alcool pentru unii consumatori, consumul excesiv de alcool este destul de comun, 17% dintre adulții din Statele Unite declarând că consumă alcool în exces, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Răspunsul la întrebarea de ce beau oamenii

„Pentru că este distractiv și pentru că învățăm că se întâmplă lucruri bune când bem, sau cel puțin credem că s-au întâmplat lucruri bune când am băut”, a spus Knowles.

Răspunsul lung oferă o perspectivă asupra motivului pentru care unii oameni se luptă mai mult decât alții și de ce continuă să bea, chiar și atunci când devine clar că nu se întâmplă lucruri bune.

Predispus la consumul de alcool

Când se gândește la prietenii din perioada în care a început să bea, mulți dintre ei beau mai puțin decât el, dar cunoștea și câțiva care beau mult mai mult decât el și nu aveau niciun fel de probleme, a spus el.

Același lucru ar putea fi valabil și pentru grupul tău de prieteni. Nu există întotdeauna o corelație directă între cei care beau cel mai mult și cei care vor avea probleme, a spus Knowles.

Cât bea cineva și relația pe care o are o persoană cu alcoolul depinde de mulți factori, inclusiv mediul, biologia și psihologia, a spus el.

Alcoolul stimulează unele dintre aceleași centre de plăcere ale creierului ca și cele care dau un sentiment de recompensă atunci când căutați necesități precum mâncarea și relațiile, a spus Knowles.

Alcoolul are un efect negativ

„Cu cât bei mai mult, cu atât stimulezi mai mult neurotransmițătorii de stres, așa că te simți mizerabil când nu bei”, a spus dr. George Koob, directorul Institutului Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism.

„De fapt, sapi acea groapă și bei pentru a o umple. Dar, din păcate, de fiecare dată când încerci să umpli groapa băând, o adâncești și mai mult.”

Când vorbim despre factorii biologici care stau la baza consumului excesiv de alcool, este ușor să presupunem că unele persoane sunt pur și simplu predispuse fiziologic să bea și creierul lor să le spună „Mai mult, acum” – cum ar fi tânărul Knowles cu vodca. Și există un sâmbure de adevăr în această gândire, deoarece fiziologia unor persoane este pur și simplu mai compatibilă cu alcoolul, a afirmat dr. Danielle Dick, director al Centrului de Cercetare a Dependenței Rutgers și profesor de psihiatrie la Facultatea de Medicină Rutgers Robert Wood Johnson.

Și acest factor fiziologic nu este singurul, a adăugat ea.

O parte importantă a biologiei din spatele dezvoltării consumului problematic de alcool are legătură cu modul în care creierul unei persoane este programat să proceseze recompensele și riscurile, a spus Dick.

Consumul de alcool este recompensatoriu pentru creier, iar când creierul este programat să caute multe recompense și să se preocupe mai puțin de riscuri, o astfel de persoană este mai predispusă să cadă într-un tipar de a dori să consume din ce în ce mai mult, a spus ea.

În plus, oamenii au tendința să consume alcool, în special după ce au depășit limita la care se simt bine, din cauza unor factori psihologici.

Persoanele care suferă de tulburări precum hiperactivitate cu deficit de atenție, bipolaritate, schizofrenie și tulburare de stres post-traumatic sunt expuse unui risc deosebit de mare de abuz de substanțe, a afirmat Knowles. Dar și trăsături psihologice precum nevroticismul, stima de sine scăzută, anxietatea și depresia cresc riscul.

Persoanele care beau doar pentru distracție nu sunt susceptibile să dezvolte o dependență, a spus Knowles. Asta nu înseamnă că consumul excesiv de alcool la petreceri nu va duce la probleme de sănătate pe termen lung, ci doar că motivele pentru care oamenii beau pot face o mare diferență.

Da, unele persoane beau doar pentru a se distra, dar multe consumă alcool și pentru a-și spori încrederea sau performanța sau pentru a-și alina stresul, tristețea sau amintirile dificile, a spus Knowles. Aceste motivații suplimentare pot acționa împotriva ta, a spus el.

„Există un vechi proverb care spune: «Dacă băutura este o problemă, mai ai o șansă. Dacă este soluția ta, ai pierdut deja», a spus Knowles.

Dacă te confrunți cu dificultăți și alcoolul pare să-ți lumineze calea și să-ți permită să scapi de acele greutăți, este greu să renunți la băutură – chiar dacă începi să-ți dai seama că nu te ajută așa cum sperai, a spus el.

