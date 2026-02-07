Semințele de chia sunt adesea prezentate drept un „superaliment”, iar explicația ține de densitatea lor nutritivă și de versatilitatea în alimentație. Deși sunt mici, aceste semințe conțin cantități importante de fibre solubile și insolubile, proteine, grăsimi sănătoase, antioxidanți și minerale esențiale, conform National Geographic.

„Nu există nimic negativ la ele”, spune Keith Ayoob, dietetician-nutriționist autorizat în New York și profesor asociat emerit de pediatrie la Albert Einstein College of Medicine. „Sunt pline de multe dintre lucrurile care lipsesc din alimentația oamenilor”. Două linguri de semințe de chia furnizează aproape 10 grame de fibre și cinci grame de proteine, alături de cantități relevante de calciu, fier, magneziu și potasiu, plus doze mai mici de acid folic, vitamina A, seleniu și zinc.

Semințele de chia provin din planta de deșert Salvia hispanica, din familia mentei, și erau considerate un aliment de bază în dieta aztecilor din America Centrală. Cercetările recente le leagă de beneficii clare pentru sănătate.

„Avem dovezi științifice că sunt bune pentru sănătatea digestivă și cardiovasculară, inclusiv pentru tensiunea arterială, glicemia și colesterolul”, afirmă Wendy Bazilian, expert în nutriție și wellness din San Diego. Unii oameni de știință au descris semințele de chia drept „o armă terapeutică împotriva tulburărilor metabolice”.

Semințele de chia pot absorbi de până la zece ori greutatea lor în apă

Mulți consumatori nu știu însă cum să le folosească. Un aspect important este hidratarea lor înainte de consum. Semințele de chia pot absorbi de până la zece ori greutatea lor în apă, explică Dawn Jackson Blatner, dietetician-nutriționist și autoarea volumului „The Superfood Swap”. Din acest motiv, specialiștii recomandă adesea înmuierea lor, pentru a reduce riscul de balonare sau disconfort gastrointestinal.

„Înmuierea face mai probabil ca ele să fie bine tolerate de tractul digestiv”, spune Blatner, „iar senzația de sațietate este mai mare dacă le înmoi înainte”. Pe măsură ce absorb lichid, semințele se umflă și capătă o textură gelatinoasă. Totuși, înmuierea nu este obligatorie. „Este vorba despre confort și ușurință în consum. Înmuierea nu deblochează nutrienți-cheie”, explică Bazilian, ci doar face semințele mai ușor de digerat.

Pentru hidratare, specialiștii recomandă combinarea unui sfert de cană de semințe de chia cu o cană de apă sau lapte, lăsând amestecul să stea cel puțin 10 minute sau chiar peste noapte. Ayoob atrage atenția asupra manipulării lor: „Măsurați-le deasupra chiuvetei, pentru că dacă se varsă, nu veți mai scăpa de ele, le veți găsi și în alte camere”. După hidratare, pot fi consumate imediat sau păstrate la frigider.

Pentru că sunt bogate în fibre, trebuie adăugate treptat în dietă, ca sistemul digestiv să se obișnuiască

Semințele pot fi integrate ușor și fără înmuiere, presărate peste iaurt, cereale, salate sau legume, cu condiția unui aport suficient de lichide. „Altfel, se vor umfla undeva pe tractul gastrointestinal”, avertizează Ayoob. „Pentru că sunt bogate în fibre, trebuie adăugate treptat în dietă, ca sistemul digestiv să se obișnuiască”.

Alte variante includ folosirea lor în smoothie-uri, supe sau tocănițe, unde absorb lichidul și îngroașă preparatul, sau în aluaturi pentru brioșe, clătite și pâine. Semințele de chia pot înlocui oul în unele rețete, prin amestecarea unei linguri de semințe cu trei linguri de apă, lăsate la hidratat 10–15 minute. Sunt folosite și pentru budinci sau gemuri rapide, care capătă consistență după câteva ore la frigider.

Specialiștii subliniază că beneficiile apar atunci când consumul este constant. „Un superaliment nu poate fi un truc de o singură dată”, spune Bazilian. „Trebuie să poți mânca suficient din el, iar semințele de chia sunt versatile.”