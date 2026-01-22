Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a salutat la postul tv Digi24 votul din Parlamentul European și a cerut mai multe garanții pentru agricultori.

Iată declarațiile ministrului:

„În primul rând, eu vreau să salut votul Parlamentului European, dar să știți că eu am spus-o de foarte multe ori public, eu nu m-am opus acordului cu Mercosur. Eu sunt de acord și cu comerțul liber, dar un comerț liber fără anumite date, fără anumite studii de impact, fără anumite garanții pentru fermierii români și europeni poate duce acest comerț într-o zonă de dumping. Dar cred că este momentul ca toate formațiunile politice, și din România, dar și la nivelul Uniunii Europene, cât și la Comisia Europeană, să ne punem la masă și să punem aceste garanții de bun simț pe care eu le-am cerut împreună cu omologul meu francez încă din 2015, pentru a proteja fermierii și procesatorii din Uniunea Europeană”.

Dacă avem aceste garanții pentru a ne proteja fermierii – și vă dau un exemplu: în sectorul vegetal, în zona de Mercosur, se utilizează substanțe din categoria 1 și 2. În Uniunea Europeană, aceste substanțe sunt interzise. Fermierii români nu pot utiliza neonicotinoidele, pentru că avem și dosar de infringement. În zona de Brazilia, Argentina se utilizează aceste substanțe. De aceea am solicitat aceste garanții și cred că împreună putem să ne punem, la nivelul Comisiei Europene la masă, să punem aceste garanții, iar apoi acest Mercosur să intre la votul final în Parlamentul European. Poate fi o înțelegere la nivelul Uniunii Europene, poate fi o înțelegere atât la nivel de comisar european pe agricultură, dar și pe economie și pe sănătate animală”.