În satul timișean Foeni, Conacul Mocioni se pregătește de oaspeți. Restaurant din fonduri norvegiene și redeschis în acest an, conacul va fi gazda unui eveniment organizat în startul sărbătorilor de iarnă. Între 28 noiembrie și 1 decembrie 2025, în organizarea Asociației My Banat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, prin programul TimCultura 2025, va avea loc “Sărbători de iarnă la Conacul Mocioni”, un demers care aduce comunitatea locală în prim plan și revitalizează patrimoniul rural bănățean.

Aici vor avea loc primul Târg de Crăciun al producătorilor locali, concerte de colinde cu locuitorii satelor din împrejurimi, ateliere interactive cu meșteșugari locali și gastronomie tradițională locală, expoziții de fotografie și etnografie și tururi ghidate la Conac.

Localitățile care participă la acest proiect sunt Foeni, Ghilad, Otelec, Livezile, Giera și Sărcia din Republica Serbia, iar proiectul vizează construirea unui ecosistem cultural local în care Conacul Mocioni este valorizat.

Aducând la un loc mici producători, artizani, meșteșugari și vizitatori, Conacul Mocioni se dorește să devină un reper pentru turismul cultural bănățean.

Folosind diversitatea etnică a zonei și specificul sărbătorilor de iarnă, proiectul își propune să identifice și să salveze rețete și povești de gastronomie locale vechi.

O parte din produsele locale vor fi pregătite de către localnici pentru a fi servite cu ocazia Târgului de Crăciun la Conac, un târg care se dorește să devină eveniment tradițional și la care vor lua parte atât producători locali din comuna Foeni, cât și meșteșugari și artizani invitați din comunele învecinate.

Foeni este una dintre localitățile timișene care beneficiază de legături feroviare zilnice și transport metropolitan care o leagă permanent de Timișoara. Astfel, între Timișoara și Foeni există o linie de transport metropolitană ce face legătura zilnic între localități. Linia de autobuz M39 are punct de plecare în Calea Șagului (Piața Veteranilor).

Costul unui bilet este de aproximativ 5 lei, iar durata deplasării este de aproximativ 55 de minute.

Pe aceeași direcție circulă zilnic mai multe trenuri din Timișoara. Călătoria durează aproximativ o oră și jumătate. Trenul pe ruta Timișoara C.E.T. – Cruceni este operat de Regio Călători. Trenul oferă și servicii de transport biciclete. Programul detaliat al evenimentelor din perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2025 la Conacul Mocioni va fi anunțat în data de 14 noiembrie 2025.

Povestea tumultuoasă a conacului de la Foeni

Conacul Mocioni a fost construit în 1750 pentru una dintre cele mai importante familii macedoromâne, implicată în afaceri prospere și legături cu nobilimea austro-ungară. După 1947, clădirea a fost naționalizată și folosită ani la rând în cele mai diverse scopuri: sediu CAP, grădiniță, baie comunală, sifonărie, sală de sport, dar și discotecă. Transformările succesive, adesea făcute fără respectarea statutului de monument istoric, au alterat clădirea, distrugându-i farmecul original.

Construit a fost renovat cu ajutorul unei finanțări din fonduri norvegiene, prin programul Ro-Cultura, dar și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș.

Reabilitarea recentă a readus conacului eleganța de odinioară și oferă acum un spațiu cultural cu potențial turistic.