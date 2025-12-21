Mercosur şi-a exprimat, sâmbătă, regretul faţă de noua amânare a semnării definitive a acordului de asociere strategică cu Uniunea Europeană, dar şi-a exprimat încrederea că acesta va fi parafat în ianuarie, întrucât consideră că Franţa nu va obţine majoritatea necesară pentru a-l bloca, relatează cotidianul spaniol “El Mundo”, transmite Agerpres.

Gazda Summit-ului Mercosur, de la Foz de Iguazu, preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a spus că spera să semneze “în sfârşit” tratatul, după 26 de ani de negocieri, şi că cele două blocuri ajunseseră la un acord avantajos pentru ambele părţi, până când Europa a apăsat din nou frâna.

“Dar, din păcate, Europa nu s-a decis încă. Liderii europeni au cerut mai mult timp pentru a dezbate măsuri adiţionale de protecţie agricolă”, a explicat preşedintele brazilian. “Fără voinţă politică şi curajul liderilor, nu va fi posibilă finalizarea unei negocieri care se prelungeşte deja de mai bine de 26 de ani”, a adăugat acesta.

Decorul oferit de Cascadele Iguazu fusese ales de Brazilia, care deţine preşedinţia Mercosur în al doilea semestru din 2025, drept un cadru impunător pentru semnarea acordului, dar, în final, niciun lider european nu a mai ajuns în oraşul din apropierea triplei frontiere cu Argentina şi Paraguay.

Lula da Silva a explicat că vineri a primit o scrisoare de la preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi a preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, în care cei doi şi-au exprimat speranţa privind semnarea acordului în ianuarie, când Paraguay va prelua preşedinţia Mercosur.

După ce a reamintit că o reuniune atât de apropiată de Sărbătorile de Crăciun fusese o cerere expresă a UE pentru a se asigura că acordul va fi semnat în acest an, Lula a menţionat apelul telefonic pe care l-a primit săptămâna aceasta de la premierul italian, Giorgia Meloni.

“Aceasta a spus, textual, că la începutul lunii ianuarie va fi pregătită pentru semnare. Dacă ea va fi pregătită pentru semnare şi mai lipseşte doar Franţa, potrivit Ursulei von der Leyen şi lui Antonio Costa, nu va fi posibil ca Franţa, de una singură, să blocheze acordul”, a subliniat Luiz Inacio Lula da Silva.

Aderarea Italiei este vitală pentru ca acordul să nu deraieze. Cu aceasta, Fraţa va atinge obiectivul unei minorităţi de blocaj: patru din cele 27 de state membre, ce reprezintă mai puţin de 35% din populaţia UE. Polonia, şi Ungaria sunt deja voturi sigure împotriva acordului, mai scrie “El Mundo”.

Acordul prevede crearea unei zone de integrare şi liber schimb pentru 750 milioane de persoane, 10% din populaţia mondială, şi are în vedere suspendarea taxelor vamale în cazul a 91% din exporturile europene şi economii de 4 miliarde euro anual, din acest punct de vedere. Însă, presiunea istorică a lobby-ului agricol în Franţa l-a plasat pe preşedintele Emmanuel Macron în poziţia obişnuită de blocaj pe care a adoptat-o ţara sa, în pofida excelentei relaţii politice şi personale pe care acesta o are cu Lula da Silva.

Vineri noapte, ministrul de Externe argentinian, Pablo Quirno, şi-a exprimat, la postul de ştiri TN, încrederea puternică în faptul că acordul va fi semnat în ianuarie, deşi a subliniat că “Europa nu mai are aceeaşi greutate în comerţul mondial” ca atunci când a început să fie negociat acordul. Quirno a spus, în plus, că acordul bilateral de comerţ între Argentina şi Statele Unite este pe punctul de a fi semnat şi a făcut apel la “flexibilizarea” Mercosur.