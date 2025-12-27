Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. În această săptămână pregătim meniul de Revelion și desigur ne putem orienta în restul săptămânii pentru opțiuni de masă mai sănătoase, mai dietetice, pentru a compensa excesele și putem opta și pentru batch cooking.

Săptămâna care urmează este una festivă, cu masa de Revelion cu mâncare din abundență, Sf. Vasile în prima lună a anului, preparate mai speciale și dulciuri în cantități nesănătoase. Toate acestea ne pot complică digestia și ne pot adauga kilograme, dacă nu suntem atenți. Așa că cel mai bine este să ne facem un plan alimentar și să păstrăm echilibrul, chiar și în această perioadă de Sărbători.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni și petrecerea de Revelion

Luni 29 decembrie

Un mic dejun rapid cu câțiva biscuiți sau prăjiturele încă rămase și un iaurt ori kefir; pentru prânz un bulz cu resturi de brânză și porcării de prin frigider, iar la cină o supă de legume.

Marți 30 decembrie

La micul dejun fierbem un ou cu ceva legume proaspete, salată. La prânz facem repede o supă de pește, iar pe seară pregătim un fel de paste cu un sos simplu de roșii.

Miercuri 31 decembrie/ REVELION

Câteva fructe dimineața, chiar o salată de fructe. La prânz ceva doar de gustat, o salată cu năut sau linte și multe frunze și legume. Ori un hummus cu legume. Ne așteaptă o noapte lungă cu o masă festivă.

MASA FESTIVĂ DE REVELION

Evident vom prepara aperitive. Poate clasice: salată boeuf, icre, ouă umplute sau dacă ne-am săturat deja de ele de la Crăciun putem încerca ceva mai sofisticat: creveți în usturoi, ruladă de somon, salată de ton, un platou de brânzeturi combinate sau charcuterie.

La felul principal friptură de curcan cu piure de țelină sau cartofi mov sau/și doradă/păstrăv la cuptor. Peștele pe masa de Anul Nou se spune că aduce noroc.

La desert putem încerca un tort sau o ruladă Pavlova (se face ușor și e de efect) și o salată de fructe cu înghețată. Pentru divertisment puteți înlocui salata de fructe cu un pahar cu 12 boabe de struguri (obicei spaniol) care se mănâncă în cele 12 secunde de dinaintea Anului Nou. Fiecare vine cu o dorință pentru 2026.

Joi 1 ianuarie

Facem cel mai bine 3 în 1. Un brunch la o oră târzie (chiar miezul zilei) cu resturi de la masa de Revelion sau/și o ciorbă de burtă sau de potroace. În rest, multă apă și ideal și o plimbare în aer liber.

Vineri 2 ianuarie

Dimineața ne putem răsfăța cu o bucățică de banana bread la cafea. La prânz ne va pica bine din nou o ciorbă, fie ea din cea de cu o zi înainte fie un borș din legume cu găluște. Pe seară punem niște paste ușor de pregătit la cuptor.

Sâmbătă 3 ianuarie

Rămânem pe un regim mai dietetic să îți revină organismul. Pregătim un pain d’épices pentru că merge la cafea, iar condimentele ajută digestia. La prânz mai ciugulim din ce mai avem prin frigider și punem pe masă și un consomme franțuzesc, să ne încălzim. Seara, o salată cu multe verdețuri și legume va fi binevenită.

Duminică 4 ianuarie

Dimineața merge un ou poșat cu o tartină cu zacuscă. La prânz băgăm în cuptor o tavă de legume, cartofi și cartofi dulci la copt. Merg de minune cu resturi de friptură care sigur au mai rămas. Iar seara, o salată cu brânză va completa ziua și va face trecerea către dieta noastră obișnuită.

Rețetele le găsiți pe G4Food.

An Nou fericit!