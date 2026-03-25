Te ridici zilnic din pat. Practic pe pilot automat. Rutina obișnuită este să oprești alarma, să te așezi pe marginea patului, să te întinzi puțin, să te ridici în picioare și să începi ziua. Totuși, există ceva în acest proces pe care îl trecem cu vederea și care – prin absență – ne poate pune viața în pericol, paharul cu apă, scrie ABC.

Medicul Alberto Sanagustín avertizează că de multe ori infarctul apare între orele 06:00 și 10:00 deoarece, la trezire, corpul nostru activează un mecanism biologic care, în cazul anumitor persoane, se poate transforma într-o adevărată capcană.

Mai întâi, medicul demontează mitul conform căruia dușul rece este declanșatorul infarctului. Deși recunoaște că, „dacă arterele tale sunt deja afectate, impactul cu apa rece îți poate face rău”, el nuanțează: a te concentra doar pe acest aspect este o eroare.

„Există o problemă gravă: dacă eviți doar dușul rece, îl ignori pe adevăratul vinovat, cel care acționează în fiecare dimineață în tăcere, fără ca tu să îți dai seama”, avertizează el.

Periculul din momentul trezirii

„Exact când te trezești, corpul tău eliberează un blocant numit PAI-1”, explică el. Îl descrie ca pe un „supraveghetor care trimite măturătorii acasă exact când traficul sângelui este cel mai periculos”, făcând referire la sistemul natural care dizolvă micile cheaguri înainte ca acestea să provoace un dezastru.

Acea echipă de curățenie, esențială pentru a evita obstrucțiile, este temporar dezactivată exact în cel mai delicat moment al zilei.

La aceasta se adaugă trezirea fiziologică bruscă. Imediat ce deschizi ochii, creierul eliberează un flux de cortizol și adrenalină. „Arterele tale devin mai rigide, se îngustează, iar inima primește o comandă bruscă”, punctează medicul.

Efectul combinat poate fi critic, în special pentru persoanele cu factori de risc: „Dacă ești hipertensiv sau arterele tale au deja plăci de colesterol, acest impuls este cel care poate fisura conducta”. În plus, el adaugă un alt factor puțin cunoscut: „La acea oră, sângele tău este ca siropul”.

Pentru expert, totul se încadrează în ceea ce definește ca fiind „furtuna perfectă”: „Arterele sunt rigide, sângele este mai gros și, pe deasupra, serviciul de curățenie este în grevă”. Dacă se formează un cheag în acel moment, „nu există nimic și nimeni care să degajeze blocajul”. În această secundă, riscul de infarct crește exponențial.

De asemenea, el introduce și alți factori de risc, precum apneea în somn: „Corpul tău petrece noaptea stingând mici incendii… iar dimineața motorul nu pornește la rece, pornește deja supraîncălzit”. Totodată, avertizează asupra amețelilor la ridicare: „Creierului tău îi lipsește irigarea și îți trimite un avertisment sub formă de amețeală”.

Un pahar cu apă face minuni

În fața acestui scenariu, specialistul propune un gest simplu, dar eficient: „Un pahar cu apă la temperatura camerei chiar înainte de a ieși din pat”. Conform explicațiilor sale, acest obicei ajută la activarea circulației: „Îi dă o comandă imediată corpului tău să strângă conductele, crește tensiunea exact cât să nu îți piardă echilibrul”. „Este o asigurare de viață cu cost zero”, conchide el.

De asemenea, recomandă ridicarea din pat ușor, cu o mișcare progresivă a corpului pentru ca acesta să se activeze puțin câte puțin. „Lasă un pahar cu apă pe noptieră și mâine, când deschizi ochii, nu sări din pat ca și cum ar fi un incendiu”, detaliază Sanagustín.

Să te așezi, să bei apă, să îți miști gleznele și să aștepți jumătate de minut îi permite corpului „să aibă o tranziție astfel încât să nu existe accidente”.