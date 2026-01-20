Pe măsură ce îmbătrânim, memoria devine una dintre principalele preocupări. Uitarea lucrurilor de zi cu zi și dificultatea de concentrare sau de a ne aminti anumite informații ne fac să ne întrebăm dacă mintea noastră se deteriorează mai rapid decât ne-am dori.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Când ajungem în acest punct, păstrarea capacității cognitive devine o prioritate. Aceasta este esențială pentru a rămâne persoane autonome și independente. De aceea, mulți caută strategii care să protejeze sănătatea creierului și să îl mențină activ în timp.

Unul dintre obiceiurile care aduc cele mai multe beneficii, potrivit științei, este alimentația. Cu o rutină adecvată, putem avea grijă de această parte a corpului și putem obține o calitate mai bună a vieții. Despre acest lucru vorbește și David Céspedes, medic expert în longevitate, citat de ABC. Într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok, doctorul menționează șapte alimente care stimulează crearea de noi neuroni.

Cele șapte alimente care stimulează crearea de noi neuroni

David Céspedes explică faptul că, în trecut, se credea că la vârsta adultă nu mai este posibil să se genereze noi celule cerebrale. Totuși, știința arată exact contrariul. „Cercetările actuale demonstrează că acest lucru este posibil”, susține el.

Medicul afirmă că există o modalitate de a „crea noi neuroni și de a-ți păstra memoria”. „Ajută la prevenirea bolii Alzheimer și la menținerea și chiar îmbunătățirea funcției creierului”, adaugă specialistul. Acesta subliniază că prin consumul acestor șapte alimente se poate atinge acest obiectiv.

Alimente recomandate

Afine

Struguri roșii

Ceai verde

Cafea

Curcuma

Semințe de chia, semințe negre și pește gras

Ciocolată neagră

Medicul precizează că aceste alimente furnizează „antocianine”, „resveratrol” și „omega 3”. De asemenea, doctorul Céspedes menționează că acestea sunt „antioxidanți și antiinflamatori naturali”.