Seceta din Maroc, care a durat şapte ani, s-a încheiat după ploile abundente înregistrate în această iarnă, a spus luni ministrul Apelor, Nizar Baraka, potrivit Reuters.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Nivelul de precipitaţii înregistrat până acum iarna aceasta a crescut cu 95% în comparaţie cu anul trecut şi cu 17% comparativ cu media anotimpului, a declarat Baraka adresându-se parlamentarilor.

Barajele, umplute cu apă

Rata medie de umplere a barajelor a crescut la 46%, iar mai multe rezervoare importante sunt acum la capacitate maximă, potrivit datelor oficiale.

Precipitaţiile au oferit un moment de respiro sectorului agricol după ani întregi de restricţii privind utilizarea apei. Cei şapte ani de secetă au golit rezervoarele din Maroc, au afectat recolta de grâu, au redus efectivul de bovine, au provocat pierderea a numeroase slujbe în sectorul agricol şi au împins administraţia să accelereze planurile de desalinizare. Maroc intenţionează ca până în 2030 să furnizeze 60% din apa potabilă prin tratarea apei marine, în comparaţie cu 25%, procentul furnizat până acum, urmând ca apa din baraje să deservească regiunile din interiorul ţării, a declarat Baraka pentru Reuters în decembrie.