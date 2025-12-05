Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente proiectelor finanţate prin PNDR 2014-2020 a fost prelungit până la data de 15 decembrie, acest lucru venind în sprijinul beneficiarilor aflaţi în etapa finală a implementării lor, informează, vineri, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

“Astfel, în urma deciziei ministrului Agriculturii Florin Barbu, cererile de plată pot fi depuse până la data de 15 decembrie 2025, ceea ce permite finalizarea verificărilor şi efectuarea plăţilor către beneficiari până la sfârşitul lunii decembrie 2025, conform regulilor de închidere a programului. Această prelungire vine în sprijinul beneficiarilor aflaţi în etapa finală a implementării proiectelor, asigurând cadrul legal necesar pentru depunerea tranşelor de plată”, se arată într-un comunicat al instituţiei, transmite Agerpres.

Totodată, MADR a iniţiat procedurile necesare pentru tranziţia în Planul Strategic PAC 2023-2027 a proiectelor PNDR care, din motive obiective, nu pot fi finalizate până la 31 decembrie 2025, dar se află într-un stadiu avansat de execuţie şi pot fi duse la bun sfârşit pe parcursul anului 2026.

”Tranziţia va fi realizată în conformitate cu regulamentele europene aplicabile şi cu bugetul aprobat, asigurând continuitatea investiţiilor începute şi sprijinirea beneficiarilor care au demonstrat progres substanţial. Prin această decizie, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură valorificarea fondurilor europene disponibile în vederea dezvoltării durabile a agriculturii, industriei alimentare şi a mediului rural”, se menţionează în comunicat.