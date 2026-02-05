Kaufland retrage de la vânzare un lot de salată de icre cu caras şi ceapă al furnizorului Negro 2000 SRL, după ce s-a constatat prezenţa bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit unei informări publicate miercuri pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres.

Produsul retras este “Salată de icre cu caras şi ceapă 75g”, cu data limită de consum 25 februarie 2026, lot 167KT.

“ANSVSA informează consumatorii că SC Negro 2000 SRL, împreună cu retailerul Kaufland, a iniţiat rechemarea pentru un lot de salată de icre cu caras şi ceapă 75g, lot nr. 167KT. Rechemarea a fost iniţiată din prudenţă, după detecţia Listeriei monocytogenes 25g”, arată informarea.

Conform sursei citate, până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

ANSVSA recomandă returnarea produsului la magazinul de unde a fost cumpărat pentru rambursarea contravalorii. “Nu toate loturile produselor din gamă sunt afectate. Lista completă a produselor şi loturilor rechemate poate fi consultată în anunţul oficial publicat pe site-ul ANSVSA”, precizează instituţia.