Dincolo de mixurile de salate gata de consum, de mâncărurile gătite ready to eat, încep să își facă apariția pe rafturile din retailul internațional și legume proaspete ambalate dar nu întregi, ci gata spălate, curățate, tăiate, cântărite. Gata să ajungă direct în tigaie. Nu mai e nevoie de cuțit, de tocător, de timp pierdut cu spălatul, nu rămân resturi, câștigăm timp mâncând, oricum, proaspăt.

Și e cu atât mai suprinzător cu cât acest tip de ofertă începe să ocupe rafturile rețelelor de mare distribuție din Italia, Franța sau Spania, unde prin tradiție accentul cade pe alimente cât mai proaspete posibil. Proaspete dar care încep să ajunga la consumator și în versiunea aceasta, gata de a fi gătite.

Italia

În Italia, de exemplu, anunță publicația gastronomică Il Gusto, vor ajunge în curând pe piață trei mixuri de legume gata pentru gătit – proces care durează, conform producătorului, „mai puțin de 8 minute”: mixul crocant cu ardei, morcovi și dovlecei, mixul rustic cu dovleac, dovlecel, ceapă și praz, și mixul savuros pe bază de varză albă și morcov. Aparțin unui mare producător de legume proaspete, iar pe ambalaj, un cod QR trimite la un reel care îți explică ce ai de făcut.

Un alb brand cunoscut de conserve și-a extins deja oferta și cu legume proaspete, prin intermediul seriei Crude o Cotte, mixuri de legume deja tăiate și spălate, care pot fi consumate crude, în salată, sau trase la tigaie. Câteva exemple: mixuri de verze în proporții variabile (varză albă, varză roșie, andive etc) sau mixul țărănesc de scarola, tot din familia andivelor, și praz.

Sunt doar câteva exemple din așa zisele produse noi din gama 4th range (produse proaspete în pungi, gata de gătit sau de consum) încep să apară pe piață, potrivit sursei citate piața acestor produse în Italia fiind cea mai importantă din Europa, la nivelul a 1 miliard de euro anual.

Iar revoluția nu este doar comercială, ci și culturală. 36,6% dintre cei care cumpără produse 4h range implică întreaga familie, iar 36% dintre copii și adolescenți apreciază aceste legume. Cu alte cuvinte, mâncatul sănătos nu mai este o chestiune rezervată adulților obsedați de colesterol, ci un obicei care se transmite. Totul, în condițiile unui stil de viață tot mai în viteză, în care timpul este o resursă rară, iar gătitul devine una dintre foarte multele sarcini ale unei zile.

Franța

Nici în Franța situația nu este mult diferită. Potrivit Fresh Plaza, consumul de produse 4th range se menține în aceleași tendințe, în ciuda declinului general al consumului. Astfel, peste 7 din 10 francezi cumpără salate și legume proaspete la pungă, gata de utilizare. Cu mai mult de o achiziție pe lună, acest consum reprezintă 14 pungi pe an pentru fiecare cumpărător, raportat la 2024.

Salatele la pungă reprezintă majoritatea: 350 de milioane de pungi în 2023 (sursa: SVFPE 2023 – volume vândute de companii). În 2023, piața totală a legumelor gata de utilizare a reprezentat aproape 109.000 de tone de legume crude ambalate, dintre care peste 87.000 de tone au fost salate la pungă, adică 80% din piață, restul de 20% fiind legume pentru gătit.

Comoditatea, economia de timp și disponibilitatea sunt principalele motive invocate pentru achiziționare. Cumpărătorii sunt de acord în primul rând că acestea sunt practice și gata de consum (64%, +4 puncte față de 2021) și ajută să economisești timp (55%).

Spania

În Spania, cifrele vorbesc de la sine. Potrivit publicației Fruit Today, în 2024, vânzările din retail ale acestor produse au crescut cu 5,7% ca volum și cu 8% ca valoare, ajungând la 853 de milioane de euro. În cadrul acestei creșteri, se remarcă în mod special legumele, cu o creștere de 8% în volum (53.963 tone) și o creștere de 13% în valoare (388 de milioane de euro), devenind în prezent categoria cea mai dinamică.

Dar inclusiv segmentul fructelor proaspete curățate și tăiate a crescut cu 22% ca volum și cu 20% ca valoare, evoluție susținută de îmbunătățirea ambalajelor și a proceselor de conservare, care prelungesc durata de viață la raft fără a compromite gustul sau prospețimea.

Se remarcă, printre altele, linia The Chef in You a unui important producător, care oferă inclusiv bețișoare de morcov, fâșii de ardei Sweet Palermo sau mere feliate. În ce privește fructele, au apărut ambajale de tip family-size cu ananasul, pepene galben și pepene roșu.