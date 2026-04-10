Un antioxidant puternic, recomandat în dietele antiinflamatoare și anti-îmbătrânire, se găsește într-o legumă accesibilă, prezentă în aproape orice bucătărie. Specialiștii spun că secretul nu este doar leguma în sine, ci partea pe care mulți o ignoră, potrivit MEDIAFAX.

Quercetina, un antioxidant din familia flavonoidelor, se regăsește în cantități ridicate în ceapa roșie. Acești compuși sunt asociați cu susținerea sistemului imunitar și cu reducerea riscului de boli grave, precum afecțiunile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale sau bolile neurodegenerative, potrivit publicației El Economista.

Unde se găsește quercetina

Carlos de Miguel, specialist în nutriție, suplimente alimentare și anti-îmbătrânire, atrage atenția asupra unui detaliu esențial: „Acest antioxidant nu se găsește în interiorul cepei în sine, ci în straturile exterioare”.

Recomandarea lui este simplă: îndepărtează doar coaja uscată și folosește restul cepei. În straturile exterioare se află cea mai mare concentrație de quercetină.

Un avantaj rar: rezistă la gătit

Un alt beneficiu important al cepei roșii este stabilitatea la temperaturi ridicate. Spre deosebire de alți antioxidanți care se degradează în timpul preparării, quercetina își păstrează proprietățile chiar și după gătire.

„Chiar dacă este gătită la temperaturi ridicate sau fiartă, continuă să păstreze o cantitate mare de quercetină”, subliniază De Miguel.

Asta înseamnă că beneficiile nu se pierd, indiferent dacă ceapa este consumată crudă sau preparată termic.

„Ieftin, puternic și la îndemână”

Concluzia specialistului este cât se poate de clară: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic, destul de ieftin și la îndemână, iată-l”. Ceapa roșie bifează toate criteriile unei diete antiinflamatoare eficiente, fără să implice costuri mari.

Ușor de integrat în orice meniu

Un alt avantaj este versatilitatea în bucătărie. Ceapa roșie poate fi folosită într-o varietate de preparate, de la salate și rețete crude, până la mâncăruri gătite. Gustul său mai blând comparativ cu ceapa obișnuită o face mai ușor de inclus în meniul zilnic.

Mai mult decât o tendință alimentară

Dietele antiinflamatoare nu mai sunt doar un trend, ci sunt considerate de specialiști un stil de viață. Scopul acestora este reducerea inflamației cronice din organism și menținerea sub control a nivelului de insulină, factori esențiali pentru sănătatea pe termen lung.