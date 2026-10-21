Peste 200 de copii, otrăviți cu plumb la grădiniță / Proprietara unității de învățământ, implicată în contaminarea alimentelor. Ce pedeapsă a primit

21 oct. 2026, Articole / Reportaje
Peste 200 de copii, otrăviți cu plumb la grădiniță / Proprietara unității de învățământ, implicată în contaminarea alimentelor. Ce pedeapsă a primit
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Proprietara unei grădinițe din China a fost condamnată la închisoare pe viață, după ce peste 200 de copii au fost depistați cu niveluri anormal de ridicate de plumb în sânge. Alături de aceasta, alte cinci persoane au primit pedepse cu închisoarea pentru implicarea în contaminarea alimentelor servite în unitatea de învățământ, potrivit Associated Press.

Li Huifang, administratoarea grădiniței Heshi Peixin din orașul Tianshui, provincia Gansu, a fost condamnată vineri la închisoare pe viață. Instanța a dispus și confiscarea unor bunuri personale în valoare de 500.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 75.000 de dolari.

Zhu Jinglin, directorul executiv al grădiniței, a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare și o amendă de 300.000 de yuani, aproximativ 44.800 de dolari. Alte patru persoane care lucrau în bucătăria unității au fost condamnate la pedepse cuprinse între șase și opt ani de închisoare.

Potrivit hotărârii instanței, Li Huifang și Zhu Jinglin le-au cerut angajaților din bucătărie să adauge substanțe toxice sau nocive în alimentele consumate de copii și de personalul grădiniței.

Peste 200 de copii, cu niveluri ridicate de plumb în sânge

Cazul a ieșit la iveală în iulie 2025, când peste 200 de copii și mai mult de 20 de angajați ai grădiniței au fost depistați cu niveluri anormal de ridicate de plumb în sânge.

Potrivit relatărilor apărute în presa chineză, în alimente ar fi fost adăugați pigmenți care conțineau plumb și care nu erau destinați consumului uman. Substanțele ar fi fost folosite pentru a face preparatele să arate mai atractiv.

Expunerea la cantități mari de plumb poate avea efecte grave asupra sănătății copiilor, afectând creierul și sistemul nervos.

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