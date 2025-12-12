Institutul de Cercetare pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr, preluat de ASE – proiect

Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţelor Dulci Fundulea va fi preluat şi organizat în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern pus în consultare de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, transmite Agerpres.

“Se aprobă preluarea şi reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţelor Dulci Fundulea în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin integrarea acestuia în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, sub denumirea de Staţiunea de Cercetare Dezvoltare în Economie Agroalimentară şi a Mediului”, prevede proiectul.

Potrivit sursei citate, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare în Economie Agroalimentară şi a Mediului va funcţiona ca staţiune de cercetare-dezvoltare din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agroalimentar şi al mediului, ca instituţie fără personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, şi propriile organe de conducere.

Personalul Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţelor Dulci Fundulea, existent la data reorganizării, va fi preluat prin transfer de către Academia de Studii Economice din Bucureşti pentru Staţiunea de Cercetare Dezvoltare în Economie Agroalimentară şi a Mediului.

Totodată, salarizarea personalului preluat se va face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de Staţiunea de Cercetare Dezvoltare în Economie Agroalimentară şi a Mediului se vor constitui din:

* venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat;

* fonduri atrase de la operatori economici;

* fonduri provenite din programe şi/sau cooperări naţionale şi internaţionale;

* fonduri acordate de fundaţii sau provenind din alte surse private;

* alte fonduri atrase conform legii.

“Patrimoniul Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţelor Dulci Fundulea, cu întregul activ şi pasiv, care cuprinde drepturi de administrare asupra bunurilor proprietate publică a statului, proprietate privată a statului, bunuri şi servicii, potrivit situaţiei financiare întocmite la data predării-primirii, precum şi orice alte drepturi şi obligaţii, după caz, se preia de către Academia de Studii Economice din Bucureşti pentru Staţiunea de Cercetare Dezvoltare în Economie Agroalimentară şi a Mediului”, mai prevede documentul.