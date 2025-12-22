Comisia Europeană (CE) a anunțat ajustarea taxei pe carbon la frontieră pentru îngrășămintele agricole importate. Scopul este de a evita o creștere a prețurilor într-o perioadă de criză agricolă, a anunțat Executivul European.

CE va aplica o „taxă de carbon” de doar 1% pentru îngrășămintele agricole

Comisia Europeană a anunțat că va aplica o creștere foarte mică, de doar 1%, la „valorile implicite” utilizate pentru calcularea emisiilor de CO2 pentru îngrășămintele agricole.

Aceasta este o excepție în comparație cu alte produse acoperite de acest mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon. Pentru oțel, aluminiu, ciment, electricitate și hidrogen acestea se ridică la valori implicite de 10% în 2026, 20% în 2027 și 30% în 2028.

„Având în vedere criza agricolă și dificultățile cu care s-ar putea confrunta sectorul, am luat măsuri extraordinare privind îngrășămintele pentru a limita creșterile de prețuri și a ne asigura că nu există niciun impact asupra fermierilor atunci când achiziționează și depozitează îngrășăminte importate”, a subliniat comisarul european Stéphane Séjourné.

„Consecințele asupra prețurilor îngrășămintelor importate vor fi, prin urmare, extrem de mici”, a mai arătat comisarul. Oficialul a menționat o creștere de 7%, distribuită între exportator, importator, intermediari și fermieri.

Reprezentantul CE a reiterat și obiectivul mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon: acela de a împiedica producătorii europeni să se confrunte cu concurența neloială din partea companiilor din străinătate care nu sunt supuse acelorași norme de mediu. Sectorul european al îngrășămintelor va beneficia, de asemenea, de sprijinul UE prin intermediul unui Fond temporar de decarbonizare, a mai precizat el.

Fermierii acuză deja o dublă taxare

Pe de altă parte, anunțul a stârnit furia fermierilor, care sunt, și așa, nemulțumiți de activitatea CE.

Cultivatorii de cereale se tem de o creștere a prețurilor la inputuri și solicită excluderea îngrășămintelor importate din schema europeană de impozitare a carbonului.

„Cea mai mare parte a taxei rămâne. Anunțul este doar cosmetic”, a declarat Cédric Benoist, unul dintre liderii AGPB, o asociație care reprezintă majoritatea producătorilor de grâu din Franța. „Contestăm întregul mecanism aplicat îngrășămintelor”, a adăugat el.

Fermierii denunță o „dublă penalizare”. Deja din luna iulie a fost impusă o taxă pe îngrășămintele importate din Rusia. Motivul este de a priva Moscova de un câștig neașteptat care îi finanțează războiul din Ucraina.