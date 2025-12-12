Rata anuală a inflaţiei în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se de această dată la servicii, cu 10,99%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,73%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,64%, scrie economedia.ro.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menținut și în acest interval la fructele proaspete (15,13%). Cafeaua este mai scumpă cu 20,5% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 12,46%.