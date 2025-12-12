Rata anuală a inflaţiei în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se de această dată la servicii, cu 10,99%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,73%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,64%, scrie economedia.ro.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menținut și în acest interval la fructele proaspete (15,13%). Cafeaua este mai scumpă cu 20,5% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 12,46%.
Prețurile din grupa produselor zahăr, produsele zaharoase și mierea de albine au crescut cu 13,77%. Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 11,22%, la pâine, cu 9,86% și la citrice cu 9,97%. Ouăle, la rândul lor, şi-au mărit tariful în acest interval cu 9,43%.
O altă majorare importantă a tarifelor se constată și la carnea de bovine, cu 11,14% iar carnea de porc s-a scumpit cu 4,44%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,29%, iar cel al vinului cu 6,72%.
Există însă și scăderi de preț în penultima lună din an comparativ cu noiembrie 2024 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi, cu 9,69%, la legume și conserve de legume, cu 1,41%, precum și la fasole boabe și alte leguminoase, cu 2,38%.
Scăderi de până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează și la făină, mălai și produse de morărit.