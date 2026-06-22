Îndulcitorii artificiali și diabetul. Diabetologul Sorina Ispas explică de ce un anumit aliment sau băutură pot crește glicemia doar în cazul anumitor persoane și de ce chiar și produsele “fără zahăr” pot avea acest efect

22 iun. 2026, Nutriție
Îndulcitorii artificiali și diabetul. Diabetologul Sorina Ispas explică de ce un anumit aliment sau băutură pot crește glicemia doar în cazul anumitor persoane și de ce chiar și produsele “fără zahăr” pot avea acest efect
Colaj foto: G4Food
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Persoanele cu diabet aleg adesea băuturi și alimente fără zahăr pentru a-și menține glicemia sub control. Totuși, specialiștii atrag atenția că efectele îndulcitorilor artificiali nu sunt identice pentru toți consumatorii. În timp ce unele persoane nu observă nicio modificare a glicemiei, altele pot înregistra creșteri neașteptate după consumul acelorași produse. Iată cum a explicat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și vicepreședinte pe regiunea sud- est al Societății Române de Lifestyle Medicine, acest fenomen, aparent ciudat.

Experiența clinică și studiile recente arată că răspunsul organismului la îndulcitorii artificiali este influențat de numeroși factori, inclusiv tipul îndulcitorului utilizat, microbiomul intestinal, particularitățile genetice și forma de diabet de care suferă pacientul, a precizat medicul.

Nu toți îndulcitorii artificiali au același efect asupra glicemiei

Termenul de „îndulcitori artificiali” include o categorie largă de substanțe, precum aspartamul, sucraloza, zaharina, acesulfam-K și neotamul. De asemenea, există și alternative de origine naturală, cea mai cunoscută fiind stevia.

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Fiecare dintre acești îndulcitori este metabolizat diferit de organism, iar impactul asupra glicemiei și metabolismului poate varia considerabil de la o persoană la alta.

Microbiomul intestinal poate explica diferențele dintre pacienți

În ultimii ani, cercetările au evidențiat rolul esențial al microbiomului intestinal în reglarea metabolismului glucozei și a sensibilității la insulină.

“Unele studii sugerează că îndulcitori precum zaharina și sucraloza pot modifica echilibrul bacteriilor intestinale, la anumite persoane. Aceste schimbări pot influența modul în care organismul procesează glucoza, explicând de ce doi pacienți cu același diagnostic pot avea reacții complet diferite după consumul aceluiași produs”, spune dr. Sorina Ispas.

Gustul dulce poate declanșa reacții hormonale chiar și fără zahăr

Chiar și în lipsa zahărului, simpla percepție a gustului dulce poate activa anumite mecanisme hormonale. “Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „răspuns cefalic”, determină organismul să se pregătească pentru procesarea alimentelor. La unele persoane, acest răspuns poate influența secreția hormonilor implicați în controlul glicemiei, în timp ce la altele efectul este redus sau inexistent”, dezvăluie diabetologul.

Produsele fără zahăr pot conține ingrediente care cresc glicemia

Medicul mai subliniază  faptul că eticheta „fără zahăr” nu înseamnă automat că produsul este lipsit de efecte asupra glicemiei.

“Multe alimente și băuturi destinate persoanelor cu diabet conțin ingrediente precum maltodextrina, dextroza, amidonul modificat sau anumite tipuri de polialcooli, cum este maltitolul. Aceste substanțe pot contribui la creșterea glicemiei, iar efectul este uneori atribuit în mod eronat îndulcitorului principal”, a mai precizat dr. Ispas.

Genetica influențează modul în care reacționează organismul

Diferențele genetice dintre indivizi pot afecta sensibilitatea receptorilor gustativi, metabolismul nutrienților și răspunsurile hormonale. Aceste particularități explică de ce nu există o reacție universală la îndulcitorii artificiali și de ce recomandările trebuie adaptate fiecărui pacient.

Monitorizarea atentă a glicemiei este esențială

Potrivit consensului științific actual, îndulcitorii aprobați pentru consum sunt considerați, în general, siguri pentru persoanele cu diabet și produc creșteri ale glicemiei semnificativ mai mici decât zahărul.

“Cu toate acestea, recomand monitorizarea atentă a glicemiei, în special după introducerea unui produs nou în alimentație. Observarea răspunsului individual rămâne cea mai eficientă metodă pentru a determina dacă un anumit îndulcitor sau produs fără zahăr este potrivit pentru fiecare pacient în parte”, explică dr. Sorina Ispas.

 

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