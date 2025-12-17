Harghita: Premiul de Excelenţă în Gastronomie, acordat unor chefi care promovează tradiţiile gastronomice locale

Cinci chefi din judeţul Harghita care promovează tradiţiile gastronomice locale au fost laureaţii din acest an ai “Premiului de Excelenţă în Gastronomie”, care a fost înmânat miercuri în cadrul unui eveniment organizat la Odorheiu Secuiesc, în contextul în care Harghita va deţine, în anul 2027, titlul de Regiune Gastronomică Europeană, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Evenimentul de informare şi promovare a patrimoniului cultural cu tema “Regiune gastronomică – pomicultură tradiţională şi cultura plantelor medicinale” a fost organizat de Asociaţia Kanthaka şi Visit Harghita, cu sprijinul Fondului Cultural Naţional Maghiar şi al Ministerului Culturii şi Inovaţiei din Ungaria şi reunit producători de fructe şi plante medicinale tradiţionale, specialişti din domeniul gastronomiei şi reprezentanţi ai administraţiei locale.

În cadrul întâlnirii, vorbitorii au subliniat importanţa transmiterii cunoştinţelor tradiţionale legate de pomicultură, plante medicinale şi gastronomie, precum şi necesitatea transformării acestora într-o resursă economică sustenabilă.

Primarul din Odorheiu Secuiesc, Szakács-Paál István, a declarat, în deschiderea evenimentului, că anul 2027 reprezintă atât o oportunitate, cât şi o responsabilitate pentru comunităţile din judeţ, punctând faptul că municipiul pe care îl reprezintă doreşte să deţină un rol proeminent în această provocare.

“Ştim că anul gastronomic 2027 nu este doar o oportunitate, va fi şi o sarcină pentru noi. Este o sarcină pentru producători, cei din industria hospitalieră şi factorii decizionali, ca să gândim împreună cum putem face mai vizibil şi mai valoros tot ceea ce este al nostru şi ceea ce este doar al nostru”, a spus Szakács-Paál István, potrivit traducerii asigurate de organizatori.

Consulatul General al Ungariei la Miercurea-Ciuc a fost reprezentat de consulul László Percze, care a vorbit despre necesitatea colaborării dintre producători, specialişti şi autorităţi pentru valorificarea tradiţiilor gastronomice locale, în perspectiva anului 2027, când Harghita va deţine titlul de Regiune Gastronomică Europeană.

“Evenimentul Regiune Gastronomică 2027 se va naşte dacă evaluăm împreună unde suntem, ce putem arăta şi ce putem învăţa unii de la ceilalţi. Experienţa şi cunoştinţele practice, şlefuite timp de generaţii, vor deveni o valoare dacă recunoaştem oportunitatea viitorului. Dacă gestionăm în mod conştient, atunci ne bazăm pe o fundaţie sigură. Scopul acestei întâlniri este clar: să vedem care sunt oportunităţile, să consolidăm colaborarea şi să mergem într-o direcţie unde produsul local nu este o alegere, o obligaţie, ci este o decizie fundamentată”, a arătat László Percze, conform traducerii.

La rândul său, Szabó Károly, directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), a pus accent, în discursul său, pe importanţa parteneriatelor comunitare şi pe aducerea în prim plan a valorilor locale.

Acesta a subliniat că acordarea Premiilor de Excelenţă în Gastronomie, idee care aparţine preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, Biró Barna-Botond, îşi propune să aducă în lumina reflectoarelor oamenii “pe umerii cărora stă gastronomia secuiască” şi valoarea pe care o reprezintă aceştia.

“Premiul de Excelenţă în Gastronomie se dă acelor chefi care, prin activitatea lor exemplară şi prin atitudinea faţă de valorile culinare locale, şi prin utilizarea creativă a ingredientelor, contribuie la păstrarea tradiţiilor gastronomice din Harghita”, a spus Szabó Károly.

Premiile de excelenţă în gastronomie au fost acordate lui Zsigmond András, Bándi Domokos, Balázs Hunor, Laczkó Szilárd Botond şi Szász Kincső, profesionişti cu experienţă în domeniul gastronomiei, cu participări şi distincţii obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale.

Aceştia s-au remarcat prin promovarea ingredientelor locale, reinterpretarea tradiţiilor culinare şi contribuţia constantă la creşterea vizibilităţii gastronomiei din judeţul Harghita pe plan naţional şi european.

Potrivit Consiliului Judeţean Harghita, Premiul pentru Excelenţă Gastronomică, instituit în acest an, “nu este doar o recunoaştere profesională, ci şi un mesaj: Gastronomia judeţului Harghita este o valoare vie şi dinamică, care prinde viaţă prin comunităţile locale, producători dedicaţi şi tradiţii transmise din generaţie în generaţie”.