Producția alimentară și exporturile românești, pe agenda discuțiilor dintre premierul Ilie Bolojan și Schwarz Group

10 mart. 2026, Retail
Sursa foto: Presedinția României

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, la Palatul Victoria cu CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, pentru a discuta despre oportunitățile de investiții în sectorul producției alimentare din România și despre modalități de promovare a producătorilor români pe piețele europene, conform unui comunicat de presă transmis de Executiv.

În cadrul discuției, prim-ministrul a subliniat că pachetul de stimulare economică promovat de Guvern include mecanisme de susținere a investițiilor. Printre acestea se numără credite care beneficiază de garanții guvernamentale, scheme de ajutor de stat și alte facilități stabilite în acord cu normele europene. Totodată, Guvernul are la dispoziție instrumente menite să încurajeze proiectele care vizează creșterea capacităților de producție în sectorul alimentar.

Un alt subiect abordat, la propunerea premierului, a fost promovarea producătorilor români pe piețele europene. „Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi să-și crească capacitatea de producție și să ajungă la standardele cerute de piețele externe, însă colaborarea cu companii internaționale de anvergură le va schimba puternic abordarea”, a afirmat șeful Executivului.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și oportunitățile de colaborare în domeniul digital, precum și investițiile posibile în acest sector. În acest context, premierul a arătat că digitalizarea, integrarea sistemelor digitale și securitatea cibernetică reprezintă domenii de interes pentru Guvern, având în vedere impactul lor asupra economiei.

La finalul discuțiilor, premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit reprezentanților Schwarz Group, Gerd Chrzanowski și Christian Groh, pentru investițiile realizate în România și a subliniat că economia națională oferă oportunități pentru extinderea portofoliului de proiecte pe piața românească.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin.

