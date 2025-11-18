Grupul agroalimentar DN Agrar a înregistrat o cifră de afaceri de 158 milioane lei în primele nouă luni ale acestui an, în creştere cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar profitul net s-a dublat, până la 43 milioane lei, potrivit unui comunicat transmis marţi.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Aceste rezultate au fost susţinute de extinderea efectivului de animale la 17.000 de bovine, ceea ce a contribuit la creşterea livrărilor de lapte la 52 milioane litri în primele nouă luni ale anului, un avans de 11%, precum şi de un preţ mediu de vânzare a laptelui mai mare, transmite Agerpres.

“DN Agrar Group şi-a continuat traiectoria robustă de creştere, în pofida provocărilor generate de condiţiile meteo dificile şi schimbările fiscale, înregistrând o marjă EBITDA de 49% şi dublarea profitului faţă de primele nouă luni din 2024. Un reper important al acestei perioade a fost progresul accelerat al fermei Straja, unde am atins ţinta de efective de animale stabilită pentru acest an cu aproape patru luni mai devreme. La 30 septembrie, ferma avea deja 1.900 de capete, iar până la finalul acestui an estimăm că vom ajunge la 2.200 de animale. Această extindere susţine creşterea de 10% proiectată pentru producţia de lapte în 2025, vizibilă deja în rezultatele de până acum. Piaţa de lactate şi agribusiness din România rămâne una complexă, influenţată de presiuni economice, climatice şi legislative, inclusiv de prelungirea plafonării preţului la lapte până în martie 2026, măsură care continuă să afecteze marjele pe întreg lanţul valoric”, a declarat Peter de Boer, CEO al grupului, citat în comunicat.

Veniturile din exploatare au ajuns la 245 milioane lei, în creştere cu 27%, în timp ce veniturile din producţia vândută au fost de 151 milioane lei, în creştere cu 20%. Veniturile din subvenţii de exploatare au ajuns la aproximativ 22 milioane lei, în creştere cu 28%, ca urmare a începerii activităţii la ferma Straja şi a majorării subvenţiei pentru bunăstarea bovinelor de lapte.

Pe de altă parte, cheltuielile de exploatare au fost de 186 milioane lei, un avans de aproximativ 15%.

Profitul operaţional a înregistrat o creştere de 89% în primele nouă luni din 2025, ajungând la aproximativ 60 milioane lei.

Activele totale au urcat la 418 milioane lei, în creştere cu aproximativ 16% faţă de sfârşitul anului 2024, iar datoriile totale au fost de 208 milioane lei, în creştere cu 7% faţă de sfârşitul anului 2024. Datoriile pe termen lung s-au majorat la 129 milioane lei, în creştere cu 17%, faţă de finalul anului anterior, în principal ca urmare a investiţiilor aferente fermei Straja, instalării panourilor solare, achiziţiei echipamentelor pentru fabrica de compost şi încheierii de noi contracte de leasing pentru utilaje agricole.

Grupul DN Agrar este cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa şi una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România, listată la Bursa de Valori Bucureşti din 2022.

Grupul operează un model de afaceri integrat, bazat pe producţia de lapte, producţie agricolă vegetală, compostare organică şi energie verde, care susţin o agricultură sustenabilă şi circulară. Cu cinci ferme de mari dimensiuni şi un efectiv de animale de peste 17.000 de capete, compania livrează anual aproximativ 70 de milioane de litri de lapte, având ca obiectiv dublarea producţiei la 150 – 200 de milioane de litri pe an până în 2030.

Fondat în 2008 ca o afacere de familie de către Jan Gijsbertus de Boer, grupul îşi desfăşoară activitatea în judeţele Alba, Sibiu şi Hunedoara. Compania a fost listată în piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti din februarie 2022, este inclusă în indicele local BETAeRO, precum şi în indicii internaţionali MSCI Frontier IMI şi MSCI Romania IMI (categoria Small Cap).