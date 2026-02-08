Pentru mulți oameni, sushi înseamnă pește, orez și mult sos de soia. Tocmai aici apare una dintre cele mai frecvente greșeli, spune Cătălin Petrescu: modul în care folosim sosul de soia ajunge să strice complet experiența gândită de bucătar.

„Unul dintre tipurile de greșeli pe care le-aș recomanda să le evităm atunci când mâncăm sushi este legat de felul în care îl băgăm în sosul de soia. La nigiri, de exemplu, nu băgăm bucata cu totul în sos. Nu băgăm orezul în sosul de soia și nu lăsăm sushi-ul acolo până se îmbibă”, explică bucătarul.

Sosul de soia nu trebuie să domine gustul

Potrivit lui, sosul de soia nu este menit să domine gustul, ci doar să îl completeze. „Trebuie foarte puțin, cât să ai o tentă de umami. Este combinația dintre sosul de soia, pește și orezul care conține deja oțet dulce-acrișor. Totul este gândit să fie foarte echilibrat.”

Atunci când sushi-ul este scufundat complet în sos, lucrurile se dezechilibrează rapid. Orezul se desface, absoarbe prea mult lichid, iar gustul devine agresiv.

„În momentul în care l-ai desfăcut și se desfac boabele de orez, o să ai impresia că bucătarul nu știe să-și facă treaba și o să spui că e prea sărat. Ceea ce nu recomand deloc pentru o experiență corectă.” a explicat.

Chef Cătălin Petrescu spune că, în astfel de situații, nu doar clientul pierde, ci și bucătarul. Sushi-ul este construit cu atenție, fiecare element având un rol clar, iar modul în care este consumat face parte din experiență. „Este frustrant și pentru bucătar să vadă că nu mănânci preparatul cum trebuie și nu ai experiența pe care el și-a dorit-o. Și atunci devine un fiasco total.”

Un alt aspect important ține de comunicare. În cultura japoneză, bucătăria este una deschisă, iar întrebările nu sunt privite ca o lipsă de educație. „Nu este o rușine să întrebi. Nici ospătarul, nici bucătarul din față, cel care îți gătește mâncarea. Din contră, eu chiar încurajez oamenii să întrebe cum se mănâncă.”

Pentru cei aflați la prima experiență cu sushi, modul greșit de a-l consuma poate duce la o concluzie nedreaptă. „Dacă e prima ta experiență și o strici din cauza sosului de soia, prima ta reacție va fi: «mie nu-mi place sushi». Și e păcat, pentru că nu asta este experiența reală.”