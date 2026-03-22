Dacă nu ai încercat niciodată grădinăritul pentru că nu ai spațiu sau nu știi de unde să începi, avem o veste bună: unele plante cresc surprinzător de bine în ghivece. Poți începe cu pași mici, cu o mini grădină de ierburi aromatice și verdețuri pentru salată pe pervaz sau cu roșii cherry și ardei iuți în ghiveci. Acum nu mai ai nicio scuză să nu îți cultivi singur o parte din mâncare, conform eatingwell.com

Iată câteva exemple cu care poți începe:

Roșii

Dacă ai un spațiu mic, încearcă să cultivi roșii în ghivece și bucură-te de gustul proaspăt al roșiilor zemoase, crescute de tine. Alege un soi potrivit pentru cultivarea în ghivece mici, udă-le constant și asigură-te că plantele primesc multă lumină solară.

Ardei

Poți cultiva atât ardei grași, cât și ardei iuți (jalapeño) în ghivece. Alege un soi compact, pentru ca plantele să nu crească prea mari. Așază ghivecele într-un loc cald și însorit și asigură-te că primesc suficientă apă. Este posibil să cultivi ardei și în interiorul casei, dar pentru o recoltă bună s-ar putea să ai nevoie de mai multă lumină.

Microplante

Dacă vrei să ai rapid verdețuri proaspete în farfurie, încearcă să cultivi microplante. Acestea sunt primele lăstare fragede ale unor plante precum varza kale, sfecla sau muștarul. Se găsesc tot mai des în comerț, dar sunt destul de scumpe.

Verdețuri pentru salată

Dacă ai un balcon, o verandă sau un mic spațiu în aer liber, poți cultiva verdețuri pentru salată în ghivece. La multe dintre ele, poți tăia frunzele de deasupra rădăcinii, iar planta va continua să crească, oferindu-ți o recoltă constantă.

Ceapă verde

Dacă obișnuiești să cumperi legături de ceapă verde care se strică înainte să le folosești, data viitoare nu arunca partea albă, pune-o la încolțit. Leagă bulbii cu un elastic și pune-i într-un pahar cu puțină apă. Schimbă apa zilnic, iar în aproximativ 7–10 zile vor apărea lăstari noi, iar rădăcinile se vor dubla. Lăstarii îi poți planta în grădină sau în ghiveci iar când ai nevoie de frunze de ceapă verde, le ai la îndemână.

Ierburi aromatice

Cultivă-ți propria mini-grădiniță de ierburi pe pervazul bucătăriei și vei avea mereu verdeață proaspătă la îndemână. Vei economisi și bani: tai doar cât ai nevoie și eviți risipa. Poți încerca și varietăți mai rare, precum busuioc mov, chervil cu aromă de lemn-dulce sau shiso cu note de scorțișoară, pentru a adăuga arome noi în preparate.

Ciuperci

Vrei să cultivi ciuperci speciale acasă? Încearcă un set deja pregătit de ciuperci care include deja tot ce este necesar pentru cultivarea ciupercilor acasă ușor de folosit, care îți permite să le crești într-o cutie pentru interior.

Puteți cultiva ciuperci folosind culturi deja colonizate pe platbandă cu plante în aer liber, în găleată pe balcon sau în casă. Majoritatea soiurilor de ciuperci pot fi cultivate astfel. Se recomandă să respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalaj. Nimic nu mai poate da astfel greș.