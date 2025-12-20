Alegerea cadoului dulce de Crăciun ridică, an de an, aceeași întrebare: mergem pe gusturile clasice sau căutăm ceva special, cu o poveste în spate? Dincolo de ambalaj și buget, cofetarii spun că un cadou reușit este cel care transmite emoție și bucurie.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

G4Food a stat de vorbă cu Ana Consulea de la „Zelateria” și pe Robert Eisler de la „Cuptorul lui Robert” și i-a întrebat cum arată, din perspectiva lor, cadoul dulce perfect de Crăciun.

Reporter: Cum alegi cadoul dulce perfect de Crăciun?

Ana Consulea (Zelateria): Este foarte simplu: după gust! Încercăm să găsim un echilibru între clasic, nostalgic și sofisticat pe masa de Crăciun, care în final să ne aducă și să le aducă multă bucurie celor dragi. Colecția noastră de deserturi a fost creată ca o invitație la momente fericite, exact ca-n copilărie.

Robert Eisler (Cuptorul lui Robert): Cadoul perfect este cel făcut cu sufletul deschis, din inimă. Banii (cheltuiți pe un cadou) nu pot înlocui sinceritatea unui gest simplu. Mai puțin, mai de calitate și cu intenție sinceră… acesta este cadoul perfect.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Robert Eisler (@robert.eisler)

Indiferent dacă este ales pentru familie, prieteni sau colegi, cadoul dulce de Crăciun rămâne mai mult decât un simplu desert. Dincolo de ambalaj sau valoare, contează gustul, calitatea și intenția cu care este oferit.

Cofetarii subliniază că un cadou reușit este cel care trezește emoție, aduce bucurie și creează momente împărtășite, transformând sărbătorile într-o experiență autentică și memorabilă.