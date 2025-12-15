În deschiderea mesei de Crăciun sau Anul Nou ori atunci când „pică” un musafir pe neașteptate, acest platou vegetarian, ușor și rapid de preparat te scoate din încurcătură.

Dacă ingredientele nu sunt deja în casă, o fugă până la Carrefour îți rezolvă toată lista, iar restul e doar să le aranjezi cu gust și spirit festiv.

Produsele Carrefour se remarcă prin calitate și pentru atenția pe care o acordă producătorilor români în general și produselor locale în special (colaborează cu peste 1.500 de producători locali, iar legumele din rețetă, de pildă, provin din cooperativele Grădina Noastră, care reunesc aproximativ 390 de producători români).

Ingrediente nutritive pentru o farfurie completă

Un astfel de preparat este o farfurie completă, cu toate tipurile de nutrienți, cu gust sărat și dulce, texturi cremoase, moi și crocante, arome diverse care, în combinație, încântă simțurile și potolesc foamea.

Grisine cu susan

Sticks-uri și covrigei pretzel

Caise deshidratate

Legume proaspete: roșii, castraveți

Fructe: affine

Migdale coapte sărate

Humus

Opțional: câteva rămurele de rozmarin sau brad pentru décor

Toate ingredientele pot fi achiziționate din Carrefour, cu opțiuni locale și de calitate.

Cum aranjăm platoul – aperitiv

Alege un tocător din lemn, un platou ceramic sau o placă de piatră – culorile și textura materialului fac diferența. Transferă humusul într-un castron mic și aranjează-l cu spatele unei linguri. Presară puțină boia dulce sau iute și adaugă 2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin. Aranjează restul ingredientelor în jurul castronului cu humus, alternând culorile pentru un efect vizual maxim.

Grisinele, sticks-urile și covrigeii pot fi grupate separat.

Roșiile cherry și bețișoarele de castravete adaugă prospețime și culoare.

Migdalele și fructele uscate creează puncte dulci și crocante.

Pentru un accent festiv, așază câteva rămurele de brad sau rozmarin „neglijent” pe platou sau în jurul lui.

Gustă cu plăcere și sărbătorește

Acest platou vegetarian este simplu, rapid și impresionant, aducând un plus de culoare și nutrienți mesei de sărbători.

Poftă bună și Sărbători fericite!