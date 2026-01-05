Sezonul rece aduce mai multe infecții, dar și nevoia de a avea grijă de organism. În această perioadă, un fruct accesibil și ușor de găsit poate deveni un sprijin important pentru sănătate, arată NYPost. Este vorba despre clementine, cunoscute și sub denumirile comerciale Cuties sau Halos.

Clementinele sunt rudele mai mici și mai dulci ale portocalelor. Se decojesc ușor, nu au sâmburi și sunt disponibile din octombrie până în ianuarie. Deși sunt mici, valoarea lor nutritivă este impresionantă. O singură clementină are aproximativ 35 de calorii, dar furnizează 36,1 miligrame de vitamina C. Asta înseamnă aproape 40% din necesarul zilnic recomandat.

Vitamina C și imunitatea

Vitamina C este un nutrient esențial, pe care organismul nu o poate produce singur. Ea contribuie la distrugerea microbilor și protejează țesuturile de stresul oxidativ. Studiile arată că un aport constant de vitamina C poate reduce severitatea și durata simptomelor de răceală și gripă. Efectul nu este imediat după apariția bolii. Consumul regulat este cheia.

Vitamina C este esențială și pentru producerea colagenului. Colagenul menține pielea fermă, elastică și netedă. Un nivel adecvat poate reduce liniile fine, preveni lăsarea pielii și accelera vindecarea rănilor. Clementinele conțin și flavonoide, antioxidanți care combat inflamația. Aceștia pot calma roșeața și pot ajuta în afecțiuni precum acneea sau rozaceea. Conținutul ridicat de apă contribuie la hidratarea pielii, prevenind uscarea excesivă.

Susținere pentru digestie, metabolism și creier

Clementinele furnizează și vitamine din complexul B, precum folatul și tiamina. Acestea sunt importante pentru dezvoltarea celulară și metabolism. O clementină conține aproximativ un gram de fibre. Consumul mai multor fructe pe parcursul zilei ajută digestia, sănătatea intestinală și controlul greutății.

Citricele sunt considerate prietenoase și cu sănătatea creierului. Aceste fructe conțin polifenoli, compuși bioactivi cu efect antiinflamator și antioxidant. Aceștia protejează celulele nervoase.

„Studiile pe animale au arătat că suplimentarea dietei cu fructe citrice îmbunătățește deficitele de învățare și memorie, în special memoria spațială și memoria de recunoaștere”, a declarat dr. David Vauzour, cercetător senior la Norwich Medical School.

Reduc riscul de demență și depresie

Clementinele sunt o sursă importantă de hesperidină. Acest bioflavonoid poate reduce inflamația și îmbunătăți fluxul sanguin cerebral. Cercetările sugerează că hesperidina susține atenția, memoria și coordonarea. Studiile indică faptul că un consum zilnic de citrice poate reduce riscul de demență cu aproape 15% la vârstnici.

În plus, cercetări recente au arătat o asociere între consumul zilnic de citrice și un risc cu aproximativ 20% mai mic de depresie. „Efectul pare specific citricelor”, a explicat Raaj Mehta, autor principal al studiului, pentru The Harvard Gazette.

Precauții necesare

Există și un aspect care trebuie luat în calcul. Clementinele pot conține furanocumarine, substanțe care pot interfera cu anumite medicamente, inclusiv statinele pentru colesterol. Specialiștii recomandă consultarea medicului sau farmacistului înainte de a crește semnificativ consumul de citrice, mai ales în cazul tratamentelor cronice.

Clementinele rămân un exemplu de aliment simplu, accesibil și eficient. Cu puține calorii și beneficii multiple, ele pot fi integrate ușor într-o alimentație echilibrată, mai ales în sezonul rece.