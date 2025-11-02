O idee extrem de rapid și ușor de preparat dar cu rezultate certe. Cum toamna ne oferă din abundentă dovleci – vedeta anotimpului, unul dintre cele mai versatile alimente vegetale, mult dincolo de simpla plăcintă cu dovleac – cum l-am putea folosi într-o combinație pentru micul dejun? Soluția cea mai simplă o reprezintă celebra frittata italiană cu dovleac. O frittata nu e altceva decât o omletă în care ouăle sunt amestecate și cu alte ingrediente.

Iar combinația cu dovlecul este una extrem de reușită din mai multe motive: conferă volum și „lungește” compoziția și astfel cantitatea de ouă consumate este mai mică; pe de altă parte, adăugând o parte vegetală, adăugăm fibre, vitamine și săruri minerale.

Iar dovleacul este o alegere foarte interesantă ca adaos nu doar din punct de vedere nutrițional, ci și ca gust. Sapiditatea ouălor este compensată extraordinar de bine de dulceața pe care o aduce cu el dovleacu. Iar dacă punctăm și cu puțină brânză rasă, aceasta reușește să pună și mai tare în valoare dovleacul, prin contrast. Rezultă un preparat rafinat și apetisant, dar rapid și simplu de obținut, și care nu cere nici cunoștințe și tehnici speciale, nici multe vase și ustensile.

Dovleac copt, gătit sau crud?

Iar o frittata de ouă și dovleac se poate face în mai multe feluri. De regulă, adăugând pulpă de dovleac trecută deja prin cuptor sau prin tigaie, sub capac, în variantele cele mai practicate. Dar este o variantă care necesită mai mult timp. Pentru un preparat rapid de mic dejun, dacă nu avem dovleac deja copt din ziua anterioară, putem proceda și altfel.

Și asta, pentru că un rezultat foarte bun îl dă și pulpa de dovleac în stare crudă, rasă pe răzătoarea cu găuri mai mari. Dacă ținem apoi compoziția în tigaie la foc foarte mic sub capac, îi dăm suficient timp să o pătrundă căldura și să se transforme devenind și mai dulce, prin transformarea amidonului sub efectul căldurii.

Ingrediente pentru 4 porții de frittata cu dovleac

4-6 ouă

300-350 g dovleac ras pe răzătoarea cu găuri mai mari

50 g brânză rasă – merge absolut orice brânză cu gust

o mână de frunze de spanac

2 linguri de ulei

sare, piper

Procedeu

Așa cum am evocat deja mai sus, prepararea este foarte simplă: radem pulpa de dovleac pe răzătoarea cu găuri mari. O condimentăm cu puțină sare și piper, amestecând cât mai bine, ca să se distribuie uniform.

Batem separat ouăle într-un alt bol, adăugând peste ele și brânza rasă. Merge foarte bine parmezan – merge practic în orice, dar și brânză telemea, feta sau cașcaval. Apoi adăugăm și pulpa de dovleac și amalgamăm bine.

Încălzim puțin ulei într-o tigaie antiaderentă mare, ridicăm flacăra și turnăm în tigaie compoziția. Reducem flacăra la minim și adăugăm capacul.

Lăsăm așa preț de 2-3 minute, controlând pentru a observa cum se comportă dedesubt compoziția. Când începe să își schimbe culoarea și să se rumenească ușor, întoarcem pe partea opusă folosindu-ne de o farfurie sau direct de capac, cu puțină îndemânare.

Mai lăsăm alte circa 2 minute la foc mic sub capac, adăugând și frunzele de spanac deasupra. Ridicăm flacăra pentru ca frittata să se desprindă de tigaie când o răsturnăm pe farfurie.

Frittata cu dovleac se servește imediat după ce e gata. Este ideală la micul dejun sau pentru un brunch de duminica, dar merge și la pachet.